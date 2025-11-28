Neodecortech, closing dell'acquisto di Lamitex con pagamento in cash e azioni

(Teleborsa) - Neodecortech
, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, ha comunicato che si è perfezionato il closing dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Lamitex
, società italiana che produce e crea laminati decorativi innovativi per il settore dell'arredamento e dell'architettura d'interni, con un forte focus su qualità estetica e sostenibilità.
Ai sensi del contratto di compravendita, annunciata due giorni fa
, la società ha assegnato ai venditori 189.247 azioni proprie di NDT pari complessivamente all'1,33% (soggette ad un vincolo di lock-up di 12 mesi, a termini e condizioni di mercato), per un controvalore unitario di 4,65 euro ciascuna, e ha corrisposto ai venditori 3,5 milioni di euro mediante utilizzo di risorse disponibili, per un importo complessivo pari a 4,38 milioni di euro
.