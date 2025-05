Ethereum conquista gli investitori istituzionali: nuova leadership e ETP in crescita

(Teleborsa) - Nell’ultima settimana, gli ETP suhanno registrato afflussi per circa 250 milioni di dollari. E' quanto rileva il nuovo, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali, a cura di Luke Nolan, Ethereum Research Associate di CoinShares. Un risultato significativo, che segnala un cambio di sentiment da parte degli investitori istituzionali, storicamente più cauti nei confronti della seconda criptovaluta per capitalizzazione.Masi stanno allineando a favore di Ethereum. Il 7 maggio è stato completato l’aggiornamento Pectra, un’evoluzione tecnica che, pur senza introdurre modifiche radicali, ha posto le basi per miglioramenti futuri nella scalabilità della rete - un elemento di grande vulnerabilità per Ethereum negli ultimi anni. In parallelo, Ethereum Foundation ha nominato Tomasz Stanczak come Co-Executive Director: con un forte background tecnico e una reputazione solida nella community, la sua nomina è stata letta come un segnale di svolta verso una leadership più pragmatica e orientata ai risultati. Lae la sua nuova gestione hanno anche contribuito a rinverdire il dibattito sul miglioramento della blockchain L1, alla base di Ethereum e Bitcoin.Una discussione che sta vertendo su alcune proposte di ottimizzazione, tra le quali: un aumento immediato del “gas limit” — cioè, la quantità di operazioni che la rete può processare in un dato momento - per velocizzare l’elaborazione; un piano chiaro e prevedibile per far crescere progressivamente questa capacità fino al 2029, in modo da sostenere una domanda sempre più alta; una strategia complessiva che combina interventi diretti sulla rete principale (Layer 1), miglioramenti delle soluzioni di secondo livello (Layer 2) e un’esperienza d’uso più semplice e fluida per sviluppatori e utenti.Tutti questi sviluppi hanno contribuito a una, arrivando al recente exploit in cui ETH ha performato meglio di Bitcoin, invertendo una tendenza di lunga durata e lanciando un segnale chiaro agli investitori istituzionali, che ora vedono nell’asset un’opportunità solida di allocazione.Rispetto a Bitcoin, Ethereum ha sempre avuto una storia più complessa da raccontare: il primo, infatti, è stato sin da subito percepito come una sorta di “oro digitale”, semplice da inquadrare come riserva di valore. Ethereum, invece, è una piattaforma multifunzionale, che permette di costruire servizi e applicazioni decentralizzate: un concetto più tecnico, che ha richiesto tempo per essere compreso e apprezzato appieno dagli investitori. Inoltre, Ethereum si muove in un mercato competitivo, dove deve confrontarsi con altre blockchain emergenti come Solana o SUI.L’interesse è però esploso recentemente in corrispondenza di: l’ipotesi che gli ETP su Ethereum possano includere funzionalità di staking - cioè la possibilità per gli investitori di ottenere un rendimento periodico semplicemente detenendo ETH, grazie alla partecipazione al funzionamento della rete - particolarmente interessante per gli investitori istituzionali. Il cambio alla guida della SEC, con nomina di Paul Atkins, più aperto all’industria crypto. Questo ha creato un clima normativo più favorevole per Ethereum e per i protocolli costruiti sulla sua rete.Se gli ETP su Ethereum dovessero ottenere il via libera per offrire staking, l’attrattiva per gli investitori istituzionali potrebbe aumentare sensibilmente. La possibilità di generare rendimenti regolari, unita a eventuali vantaggi fiscali - dovuti al fatto che i rendimenti generati da un asset (come un ETP) vengono automaticamente reinvestiti - renderebbe Ethereum molto più appetibile sul mercato delle criptovalute.Al momento, i flussi complessivi nei, ma diversi analisti ritengono che si potrebbe superare quota 5 miliardi entro la fine dell’anno, se si verificassero, oltre al via libera sullo staking, due condizioni: la buona performance del prezzo di ETH e l’emergere di nuove società che utilizzano la cryptovaluta come infrastruttura finanziaria, come nel caso del recente progetto $SBET.In definitiva, Ethereum sembra aver ritrovato slancio: la combinazione di innovazione tecnologica, chiarezza regolatoria e un racconto più accessibile agli investitori potrebbe rilanciarlo come uno degli asset digitali più promettenti nel portafoglio degli investitori istituzionali.