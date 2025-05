Caltagirone: importante assicurarmi che Generali non cada nelle mani sbagliate

Generali

(Teleborsa) - "Ho iniziato a pensare al bene comune.. È importante anche contribuire alla salute finanziaria di questo Paese e di questa città". Lo ha dettoin un'intervista a Bloomberg, sottolineando che quello che ha costruito basterà per generazioni e quindi "guadagnare un euro in più o in meno non significa più nulla per me".Caltagirone sostiene che lae controllare il rischio. Quel che è peggio, dal suo punto di vista, è che le decisioni su come impiegare i risparmi italiani ora verrebbero prese da Parigi."Si sta demolendo una struttura costruita in due secoli per gestire i risparmi in cambio di una", ha detto Caltagirone, che con una serie di partecipazioni in Generali,è un attore importante del consolidamento in atto nel settore."Non c'è una valida logica economica, ha affermato l'imprenditore romano, aggiugendo che "è un buon assicuratore, ma".Secondo Caltagirone, "Generali dovrebbe aspirare a essere un attore globale radicato in Italia, pronto a cogliere grandi opportunità nel settore assicurativo. Se si raccolgono i risparmi delle persone, bisogna anche utilizzarli per".