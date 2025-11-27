Milano 14:46
43.242 +0,26%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 14:46
9.689 -0,03%
Francoforte 14:45
23.797 +0,30%

Mercati in stand-by orfani di Wall Street. A Milano bene Lottomatica e Campari

Commento, Finanza, Spread
Mercati in stand-by orfani di Wall Street. A Milano bene Lottomatica e Campari
(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee, Piazza Affari compresa, in una giornata priva di grandi spunti per la chiusura di Wall Street a causa del Giorno del Ringraziamento; le contrattazioni a New York riprenderanno con una sessione breve venerdì, il Black Friday, quando il mercato chiuderà alle 13:00 ora locale (le 19 italiane).

L'unica grande società a pubblicare i conti oggi in Europa è stata Rémy Cointreau, che ha registrato un fatturato di 489,6 milioni di euro nel primo semestre 2025-26, in calo del 4,2% su base organica, con un utile operativo corrente in calo del 13,6% su base organica mentre la società mantiene una strategia di investimento selettiva per sostenere la desiderabilità del marchio e preparare la ripresa. Dei conti, caratterizzati da una perdita operativa minore alle attese e la previsione di un ritorno alla crescita nel secondo semestre, ne beneficia anche il titolo Campari a Milano.

Sul fronte macroeconomico, in Cina a ottobre i profitti delle imprese industriali hanno segnato un calo di -5,5% a/a dopo i forti
incrementi di agosto e settembre (+20,4% e +21,6%, rispettivamente). In Germania, il sentiment dei consumatori è sulla buona strada per un leggero miglioramento a dicembre grazie alla maggiore disponibilità delle famiglie a spendere in vista delle festività natalizie, secondo il sondaggio di GfK-Nim. In Italia, a novembre il clima dei consumatori è stimato in peggioramento ai minimi da 7 mesi mentre l'indicatore composito sulla fiducia delle imprese sale ai massimi da aprile 2024. In Eurozona, i prestiti bancari alle imprese della zona euro sono rimasti stabili lo scorso mese.

Il Beige Book, pubblicato ieri la Fed, ha riportato che l'economia è rimasta sostanzialmente stagnante rispetto al periodo precedente, con la maggior parte dei distretti che non ha registrato variazioni significative: i consumi sono ulteriormente diminuiti (ad eccezione di quelli di fascia alta), a causa soprattutto dello shutdown e della fine degli incentivi sulle auto elettriche, mentre l'attività manifatturiera è cresciuta leggermente, nonostante l'incertezza dei dazi, a fronte di ricavi invariati o decrescenti dei servizi non finanziari. Si è riscontrato un moderato aumento dei prezzi a fronte di diffuse pressioni al rialzo sui costi per manifattura e retail (riconducibili principalmente alle tariffe).

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.158,2 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,85 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,41%.

Tra i listini europei resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a -0,07%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,17%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 43.225 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 45.882 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,38%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,67%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Lottomatica (+3,91%), Campari (+3,02%), Azimut (+2,56%) e Stellantis (+1,30%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Italgas, che prosegue le contrattazioni a -0,68%. Sostanzialmente debole ENI, che registra una flessione dello 0,66%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Avio (+6,90%), Ariston Holding (+2,17%), LU-VE Group (+1,84%) e Reply (+1,67%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico, che prosegue le contrattazioni a -2,78%. Vendite su Caltagirone SpA, che registra un ribasso dell'1,74%. Si muove sotto la parità Maire, evidenziando un decremento dell'1,31%. Contrazione moderata per MFE B, che soffre un calo dell'1,02%.
Condividi
```