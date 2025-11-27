Mercati in stand-by orfani di Wall Street. A Milano bene Lottomatica e Campari

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, in una giornata priva di grandi spunti per la chiusura di Wall Street a causa del Giorno del Ringraziamento; le contrattazioni a New York riprenderanno con una sessione breve venerdì, il Black Friday, quando il mercato chiuderà alle 13:00 ora locale (le 19 italiane).
L'unica grande società a pubblicare i conti
oggi in Europa è stata Rémy Cointreau
, che ha registrato
un fatturato di 489,6 milioni di euro nel primo semestre 2025-26, in calo del 4,2% su base organica, con un utile operativo corrente in calo del 13,6% su base organica mentre la società mantiene una strategia di investimento selettiva per sostenere la desiderabilità del marchio e preparare la ripresa. Dei conti, caratterizzati da una perdita operativa minore alle attese e la previsione di un ritorno alla crescita nel secondo semestre, ne beneficia anche il titolo Campari a Milano.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
a ottobre i profitti delle imprese industriali hanno segnato un calo di -5,5% a/a dopo i forti
incrementi di agosto e settembre (+20,4% e +21,6%, rispettivamente). In Germania
, il sentiment dei consumatori è sulla buona strada
per un leggero miglioramento a dicembre grazie alla maggiore disponibilità delle famiglie a spendere in vista delle festività natalizie, secondo il sondaggio di GfK-Nim. In Italia
, a novembre il clima dei consumatori è stimato
in peggioramento ai minimi da 7 mesi mentre l'indicatore composito sulla fiducia delle imprese sale ai massimi da aprile 2024. In Eurozona
, i prestiti bancari alle imprese della zona euro sono rimasti
stabili lo scorso mese.
Il Beige Book
, pubblicato ieri la Fed, ha riportato
che l'economia è rimasta sostanzialmente stagnante
rispetto al periodo precedente, con la maggior parte dei distretti che non ha registrato variazioni significative: i consumi sono ulteriormente diminuiti (ad eccezione di quelli di fascia alta), a causa soprattutto dello shutdown e della fine degli incentivi sulle auto elettriche, mentre l'attività manifatturiera è cresciuta leggermente, nonostante l'incertezza dei dazi, a fronte di ricavi invariati o decrescenti dei servizi non finanziari. Si è riscontrato un moderato aumento dei prezzi
a fronte di diffuse pressioni al rialzo sui costi per manifattura e retail (riconducibili principalmente alle tariffe).
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 4.158,2 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,85 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +80 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si attesta al 3,41%. Tra i listini europei
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,26%, andamento cauto per Londra
, che mostra una performance pari a -0,07%, e poco mosso Parigi
, che mostra un +0,17%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
, che avanza a 43.225 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 45.882 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,38%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,67%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Lottomatica
(+3,91%), Campari
(+3,02%), Azimut
(+2,56%) e Stellantis
(+1,30%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Italgas
, che prosegue le contrattazioni a -0,68%. Sostanzialmente debole ENI
, che registra una flessione dello 0,66%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Avio
(+6,90%), Ariston Holding
(+2,17%), LU-VE Group
(+1,84%) e Reply
(+1,67%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico
, che prosegue le contrattazioni a -2,78%. Vendite su Caltagirone SpA
, che registra un ribasso dell'1,74%. Si muove sotto la parità Maire
, evidenziando un decremento dell'1,31%. Contrazione moderata per MFE B
, che soffre un calo dell'1,02%.