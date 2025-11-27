Mercati europei poco mossi con Wall Street chiusa. A Milano bene Campari

Rémy Cointreau

(Teleborsa) -, in una giornata che si annuncia priva di grandi spunti per la chiusura di Wall Street a causa del Giorno del Ringraziamento; e contrattazioni a New York riprenderanno con una sessione breve venerdì, il Black Friday, quando il mercato chiuderà alle 13:00 ora locale (le 19 italiane).L'unica grande società a pubblicare ioggi in Europa è stata, che ha registrato un fatturato di 489,6 milioni di euro nel primo semestre 2025-26, in calo del 4,2% su base organica, con un utile operativo corrente in calo del 13,6% su base organica mentre la società mantiene una strategia di investimento selettiva per sostenere la desiderabilità del marchio e preparare la ripresa.Sul, inla crescita degli utili industriali di ottobre è scesa in territorio negativo, con un dato del -5,5% a/a, che segue i forti guadagni di fine estate, con un +21,6% a/a a settembre. Il calo è dovuto alla bassa domanda interna e alle esportazioni, colpite dalle minacce tariffarie statunitensi. In, il sentiment dei consumatori è sulla buona strada per un leggero miglioramento a dicembre grazie alla maggiore disponibilità delle famiglie a spendere in vista delle festività natalizie, secondo il sondaggio di GfK-Nim.Guardando alla, ieri nelè stato pubblicato il budget autunnale. In una svolta a sorpresa, il rapporto dell'Office for Budget Responsibility (OBR) è trapelato prima che il Cancelliere Reeves potesse presentare il bilancio, che ha aumentato le aliquote fiscali ai massimi del dopoguerra, con il Cancelliere che ha chiesto "alla gente comune di pagare un po' di più".Nuovi sviluppi nella guerra ine nel tentativo di raggiungere un, con la Russia che ha escluso concessioni significative dopo la fuga di notizie su una telefonata tra un alto consigliere del Cremlino e l'inviato statunitense Steve Witkoff.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,159. L'è sostanzialmente stabile su 4.162,5 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 58,68 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +79 punti base, con un lieve calo di 1 punti base, mentre ilsi attesta al 3,39%.poco mosso, che mostra un +0,02%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%, e resta vicino alla parità(-0,13%).Sosta sulla parità la, con ilche si attesta a 43.100 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 45.746 punti. Pressoché invariato il(+0,12%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il(+0,07%).di Milano, troviamo(+1,60%),(+0,66%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,72%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.del FTSE MidCap,(+3,52%),(+2,93%),(+1,92%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,15%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,95%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,65%.