Generali torna sul mercato ILS: bond catastrofale ESG da 200 milioni di euro

(Teleborsa) -ha stipulato contratti di riassicurazione pluriennali collateralizzati con Lion Re DAC, una società multi-arrangement special purpose con sede in Irlanda, che per un periodo di quattro anni coprirà le possibili perdite catastrofali derivanti dagli eventi di tempeste in Europa e terremoti in Italia.Lion Re DAC, a sua volta, ha emesso un bond catastrofale (le “Series 2025-1 Notes”), composto da due classi di titoli obbligazionari per un importo totale pari a € 200 milioni, per finanziare gli impegni dalla stessa assunti ai sensi dei contratti di riassicurazione. I titoli obbligazionari sono stati collocati presso investitori che operano sui mercati dei capitali, tramite un’emissione conforme alla normativa Rule 144A.In particolare, Lion Re DAC ha emesso: € 125 milioni di titoli obbligazionari di classe A all’interno delle Series 2025-1 Notes (le “Class ANotes”), a copertura congiunta degli eventi di tempeste in Europa e terremoti in Italia; € 75 milioni di titoli obbligazionari di classe B all’interno delle Series 2025-1 Notes (le “Class B Notes”), a copertura esclusiva degli eventi di terremoti in Italia.La richiesta da parte degli investitori dei mercati dei capitali ha consentito a Generali di garantire protezione riassicurativa tramite l’emissione da parte di Lion Re DAC delle Series 2025-1 Notes.Le Class A Notes prevedono un premio annuo (c.d. Initial Risk Interest Spread) pari al 5,50%, mentre le Class B Notes prevedono un premio annuo pari al 6,00%. Tali premi saranno corrisposti da Lion Re DAC agli investitori come parte degli interessi che matureranno sulle Series 2025-1 Notes.Secondo i termini dell’offerta, tutto o una parte dell'ammontare degli interessi e del capitale relativo alle Series 2025-1 Notes saranno ridotti al verificarsi di perdite a carico del Gruppo per terremoti in Italia o tempeste in Europa in eccesso alle soglie di danno prefissate per ciascuna tipologia di evento.L’operazione in oggetto, si legge in una nota, rappresenta il secondo strumento ILS sponsorizzato da Generali che integra caratteristiche ESG uniche in linea con quanto previsto dal recentemente aggiornato Generali Green, Social and Sustainability ILS Framework. Tale operazione evidenzia ancora una volta l’impegno del Gruppo nel promuovere soluzioni che includono elementi ESG nei mercati dei capitali. Lein termini di impegno ESG sono: un ammontare equivalente al capitale di rischio liberato grazie all’operazione sarà utilizzato da Generali in progetti ritenuti idonei (investimenti o prodotti green e sociali), prevedendo una rendicontazione dedicata; proventi dell’emissione delle Series 2025-1 Notes da parte di Lion Re DAC saranno investiti in titoligreen con rating AAA emessi dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), finanziando progetti di transizione green.Inoltre, la selezione dei principali service provider di Lion Re DAC ha tenuto conto del loro impegno ad integrare la sostenibilità nello svolgimento delle loro attività.Lion Re DAC, grazie alla sua natura di società multi-arrangement special purpose, permette una flessibilità maggiore per quanto riguarda la sponsorizzazione di emissioni multiple di bond catastrofali nel tempo all'interno di una struttura predefinita (c.d. “shelf programme”).Aon Securities e GC Securities, una divisione di MMC Securities LLC, hanno agito in qualità di Joint Structuring Agent e Joint Bookrunner dell’operazione.Il, ha commentato: “Il nostro nuovo bond catastrofale, iniziato nel 2014 con l’emissione del primo bond catastrofale. Il capitale ILS è completamente integrato e complementare alla nostra consolidata strategia di riassicurazione. Questa prima operazione, all’interno dello shelf programme recentemente costituito, riflette la continua fiducia nella qualità del nostro portafoglio e nel nostro approccio disciplinato alla gestione del rischio. Inoltre, è pienamente allineata alla nostra strategia Lifetime Partner 2027, rafforzando la nostra proposta di valore in termini di sostenibilità, grazie alla struttura ESG al centro di questa operazione”.Il, ha commentato: “La consolidata presenza di Generali nei mercati dei capitali ILS è ancora una volta riaffermata dal successo di questa quarta emissione in termini di bond catastrofali, che segna un ulteriore miglioramento in termini di efficienza strutturale, ottimizzazione e flessibilità, grazie allo shelf programme istituito per gli strumenti ILS. Nel nostro ruolo di assicuratore e investitore responsabile, questa operazione, grazie alle sue caratteristiche ESG uniche e distintive, dimostra ancora una volta la nostra eccellenza ancorata alla sostenibilità integrando i principi ESG nelle soluzioni di trasferimento alternativo del rischio, incorporando allo stesso tempo efficacemente gli strumenti ILS nella nostra strategia di gestione del capitale”.