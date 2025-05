Legacoop, Gamberini: "Raggiunto il traguardo delle 50 cooperative che gestiscono 150 Comunità Energetiche Rinnovabili"

(Teleborsa) - "Con questa nuova iniziativa abbiamo raggiunto il traguardo delle 50 cooperative che gestiscono oltre 150 Comunità Energetiche Rinnovabili, in via di riconoscimento dal parte del GSE". A dirlo è ilcommentando la costituzione, a Potenza, della"Auguro un successo pieno alla neocostituita CER di Potenza –aggiunge– che segna, per noi, un traguardo importante. Si tratta, infatti, della cinquantesima cooperativa per la gestione di comunità energetiche rinnovabili che nasce sulla scia del nostro impegno di lunga data nella promozione di progetti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili legati alle comunità e che negli ultimi tre anni si è rafforzato con il progetto respira.coop. Ci motiva la convinzione che, in linea con la responsabilità verso le generazioni future legata al carattere intergenerazionale dell'impresa cooperativa, possiamo avere un ruolo attivo per una transizione energetica veramente equa e giusta. Del resto, crediamo, sostenuti da pareri autorevoli come quello del Consiglio nazionale del Notariato, che la forma cooperativa sia la più adatta alla costituzione di una CER, perché rispetta tutte le indicazioni previste dalla legge che regolamenta il settore, come il principio della porta aperta, la democraticità, l'interesse per la comunità e la sostenibilità, ma, soprattutto, il non avere come obiettivo principale il profitto finanziario, ma lo scambio mutualistico. Per questo promuoviamo un modello in cui l'impianto di produzione sia al servizio della comunità, che ne mantiene la proprietà e non l'affida a terzi come in altri casi".La consistenza dell'impegno dinel campo dellaè testimoniata da alcuni dati significativi: a febbraio 2025 il GSE aveva già riconosciuto 7 CER cooperative aderenti a Legacoop, su un totale di 155 soggetti giuridici promotori riconosciuti in tutta Italia, e 38 configurazioni su 212, ovvero quasi il 18% del totale (6,1 MW di potenza installata su 17)."Entro la fine dell'anno – conclude– vogliamo raggiungere le 200 configurazioni di comunità energetiche rinnovabili, ovvero circa il 10% del totale delle cabine primarie in Italia".