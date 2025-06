UniCredit: Herzog & de Meuron progetterà nuova sede di Milano

UniCredit

(Teleborsa) -, uno degli studi di architettura più prestigiosi e riconosciuti al mondo, progetterà la nuova sede didiProgettata da architetti di fama mondiale, sarà situata nell'area dihe comprenderà, oltre ai nuovi uffici dellaIl- spiega la nota - promuoverà un modello virtuoso e sostenibile di integrazione sociale, contribuendo alla riqualificazione urbana di Scalo Farini, una delle iniziative più importanti di questo genere in Europa.Ili valori di innovazione e sostenibilità di UniCredit, contribuendo alla rinascita di Scalo Farini e al progresso della città di Milano e dell'Italia. Attraverso il campus, UniCredit intende promuovere lo sviluppo futuro delle comunità locali e garantire alle persone di UniCredit un nuovo ambiente di lavoro sostenibile e moderno.ontemporaneamente alla riqualificazione urbana di Scalo Farini, in linea con le tendenze internazionali di trasformazione urbana e ispirandosi ai più moderni principi di sostenibilità ambientale. UniCredit ha avviato l'iter amministrativo per l'approvazione del progetto per la nuova sede.Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Herzog & de Meuron per la nuova sede di UniCredit. Come banca guidata dall’obiettivo fondamentale di supportare il progresso delle comunità, siamo lieti di avere l'opportunità di contribuire alla riqualificazione di Scalo Farini a Milano. Le persone di UniCredit potranno lavorare in un headquartersunico, sostenibile e accogliente, con strutture e soluzioni moderne. Il nostro investimento in Scalo Farini rappresenta più che un'opportunità di restituire qualcosa alla nostra comunità: rappresenta infatti anche la possibilità di investire in Italia e di rendere ancor più concreto il nostro impegno sociale e la responsabilità ambientale nei confronti del nostro territorio, lavorando per la riqualificazione diquest'area per le persone di UniCredit e non solo”."La sede centrale di UniCredit ci offre l'opportunità di proseguire il nostro lavoro a Milano, una città in cui siamo riusciti a creare una presenza architettonica significativa. È naturalmente particolarmente stimolante per noi lavorare per uno dei più grandi istituti bancariglobali in Europa. L'edificio rappresenterà un'esplorazione della sostenibilità sia ecologica che sociale: non una torre per uffici chiusa ed ermetica ma una forma organica che permette agli interni e agli spazi di lavoro di essere circondati da giardini e alberi, creando condizioni di lavoro di alta qualità in tutto l'edificio”, ha dichiaratofondatore di Herzog & de Meuron.