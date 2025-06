Colonnine di ricarica per auto elettriche, si cambia per garantire “pluralità di operatori”: il Ddl Concorrenza 2025

(Teleborsa) -gli articoli della bozza di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 che dovrebbe arrivare all’esame del prossimo Consiglio dei ministri. Lo riporta l'agenzia di stampaspiegando che tra essin particolare, l’articolo 3 che riguarda interventi in materia di green economy, in particolare sulla“al fine di garantire uno sviluppo efficiente del mercato della mobilità elettrica e assicurare agli utenti condizioni concorrenziali”.Alla primavera 2024 risultano installati circa 55.000 punti di ricarica, a fronte di circa 250.000 veicoli, mentre le previsioni effettuate dall’associazione di categoria Motus-E si attestano su almeno 115.000 punti di ricarica e 3,7 milioni di veicoli nel 2030, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa.el settore sono perseguiti anche con un’intensa infrastrutturazione, facilitata da forme di sovvenzionamento(tramite il PNRR e altri fondi)”.tuttavia, presenta dei rischi a livello concorrenziale, che potrebbero compromettere l’efficienza del settore nascente, a causa della creazione di situazioni di monopolio o di forte potere di mercato locale. In particolare, si fa riferimento alla possibilità che essa conduca alla concentrazione delle infrastrutture di ricarica in capo a pochi o a un unico soggetto a livello locale”, si legge nella relazione illustrativa dellaQuest’ultimo,(detto anche “Charging Point Operator” o “CPO”) dominante nei confronti della clientela che necessita di effettuare la ricarica in una determinata area, sia nel caso in cui l’offerta ai consumatori finali sia intermediata da altri operatori (i cosiddetti “MSP” o “EMP”, detti anche “E-Mobility Providers” o “EMP”), sia nel caso in cui l’automobilista abbia la possibilità di pagare direttamente l’energia al gestore della colonnina di ricarica. Tale situazione di potere di mercato locale potrebbe ingenerare incentivi ad aumentare i prezzi delle ricariche, nonché a porre in essere condotte escludenti a danno degli operatori concorrenti nel mercato complementare degli intermediari (MSP)A riguardo,attuale prevede che l’infrastrutturazione è gestita sostanzialmente a livello comunale e che i Comuni disciplinano l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture e che essi “possono consentire, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie”.Per questo si è, anche tenendo conto della segnalazione dell’Antitrust, “introdurre una previsione normativa in modo da garantire migliori dinamiche concorrenziali a livello locale”. Le disposizioni specificano che le procedure di realizzazione e gestione delle infrastrutture devono essere strutturate in modo da favorire, “a parità di altre condizioni, la presenza di una pluralità di soggetti e, dall’altro, che a fronte di richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il Comune deve dare priorità alle istanze provenienti da soggetti cheinstallate o già autorizzate all’installazione nel territorio comunale”.emergono anche disposizioni in materia di servizi pubblici locali: viene previsto che gli enti di maggiori dimensioni (i Comuni e le loro eventuali forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché le Città Metropolitane, le Province e gli altri enti competenti), debbano effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La ricognizione deve essere contenuta in un’apposita relazione. Si introducono poi sanzioni per l’omessa adozione e pubblicazione o incompletezza, da parte dell’ente locale, della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.nella bozza del provvedimento compaiono disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia di competenza regionale,del servizio e rendere trasparenti le modalità di gestione dello stesso. La disposizione, considerata la necessità di rendere trasparente e conoscibile la volontà dell’amministrazione e di rafforzare l’orientamento al risultato nelle scelte operate dalle Regioni, introduce all’articolo 48, del decreto legge n. 50/2017, “il nuovo comma 4-bis che estende gli obblighi istruttori e motivazionali, gli obblighi ricognitori ed il regime sanzionatorio, disposti per i servizi pubblici locali, degli articoli 14, commi 2 e 3, 17, 30 e 31 e 31 bis del d. lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 anche al servizio pubblico di trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale”. In tal modo l’ente competente, nel momento stesso in cui effettua la scelta sulla modalità di gestione del servizio, e dunque prima dell’avvio della procedura di affidamento, dovrebbe tenere conto di una serie di elementi relativi all’offerta del servizio interessato e riportare gli esiti delle proprie valutazioni in una apposita relazione nella quale evidenziare le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa europea per la forma dell’affidamento prescelta. Allo stesso modo, nel caso di gestioni in house, l’ente dovrebbe adottare la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato.poi in materia di semplificazione degli oneri amministrativi per i gestori aeroporti Minori innalzando l’attuale soglia di traffico pari o inferiore al milione di movimento passeggeri annuo a cinque milioni di movimenti passeggeri annuo per la determinazione dei diritti aeroportuali. Infine il provvedimento si occupa di rafforzare le misure che consentono un corretto impiego dei prodotti cosmetici e dei prodotti biocidi per “perseguire la tutela della concorrenza e della salute del consumatore”; di fissare di alcuni indirizzi che vincolano in chiave pro-concorrenziale i lavori del tavolo interistituzionale incaricato dell’individuazione dei criteri per l’effettuazione delle gare; di disposizione volta a favorire la ricerca applicata e la trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali, supportando le attività destinate al trasferimento delle conoscenze della ricerca scientifica ai settori produttivi e industriali; e in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti previsti