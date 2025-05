Borse asiatiche miste, brillante Tokyo con Nippon Steel

U.S. Steel

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato e poi fatto marcia indietro sull'aumento dei dazi commerciali europei nel fine settimana.Tra i singoli titoli, spicca il rialzo dia Tokyo, dopo che Trump venerdì ha espresso un certo sostegno all'acquisizione di, a lungo rimandata, per 14,9 miliardi di dollari. Trump si è riferito a una "partnership" tra le due società, lasciando incerto se l'accordo si trasformerà in un'acquisizione completa, ma i suoi commenti hanno segnato un'inversione di rotta rispetto alla sua precedente opposizione agli investimenti di Nippon Steel nell'industria siderurgica statunitense.Segno più per il listino di, con ilin aumento dello 0,88%, mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dello 0,77%.perde lo 0,21%.In ribasso(-1,19%); sale(+1,23%). In moderato rialzo(+0,5%); sulla parità(+0,07%).Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,48%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,30%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,52%.Il rendimento per l'è pari 1,54%, mentre il rendimento deltratta 1,69%.