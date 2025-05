Debole la Borsa di Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Sessione negativa per, nonostante la chiusura in frazionale rialzo a Wall Street, la vigilia, complici le prese di profitto, ma anche le parole delsecondo il quale i colloqui commerciali tra le due maggiori economie mondiali sono "un po’ in stallo".L'indicelascia sul parterre lo 0,88%; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Depresso il mercato di(-1,56%); come pure, negativo(-0,84%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,31%; senza direzione(+0,1%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato 0%.Il rendimento dell'tratta 1,5%, mentre il rendimento delè pari 1,7%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -1,4%; preced. 0,2%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,9%; preced. 3,1%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 48,7 punti).