Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Segno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con gli investitori che temono un'escalation in Medio Oriente, dopo l'attacco di Israele all'Iran. Si muovono in territorio negativo anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponeseaccusa una discesa dell'1,13%; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dell'1,24%.In ribasso(-0,93%); sulla stessa linea, in rosso(-1,27%).In discesa(-0,82%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo(-0,4%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 13 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,02%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%.Il rendimento per l'è pari 1,41%, mentre il rendimento deltratta 1,69%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -0,9%; preced. 0,2%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,3%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,1%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 6,1%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)01:50: Bilancia commerciale (preced. -115,8 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. 13%).