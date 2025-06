PNRR, ANCE: "Il 60% dei cantieri è in corso o concluso"

(Teleborsa) -. Lo confermain occasione dell', presentando i numeri dell'osservatorio, da cui emerge chee che, a fine febbraio, laammontava adelle risorse a disposizione e a circa due terzi dell'obiettivo fissato entro la fine del 2024. "Un risultato probabilmente sottostimato - spiega la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio - a causa dei ritardi nel caricamento dei dati".L'ANCE fa il punto anche sulla procedura d'infrazione aperta contro l'Italia per il, denunciando che, dopo oltre 10 anni dall'apertura della procedura di infrazione,, contro i 30 giorni previsti.Brancaccio ha parlato anche dei "affermando, ma "c'è chi i di non riceverli mai, come le 2500 imprese impegnate nei 5 mila cantieri finanziati con il Fondo Opere Indifferibili". "Senza pagamenti certi - afferma - si lede la possibilità di investire in innovazione e quindi nel futuro".A proposito dellal'ANCE ha messoper trasformare la transizione ecologica in una vera politica industriale, con la definizione di obiettivi chiari, vincolanti, misurabili e strumenti per monitorarne l'attuazione. Occorre unacon una governance integrata eda parte di tutte le istituzioni coinvolte - ambiente, economia e Gse - ed undiretti.E per il, l'ANCE ha elaborato, insieme a Confindustria,, assistite dasfruttando la sinergia tra operatori ed enti territoriali. Un piano - si afferma - che finora non è stato possibile incanalare "nei giusti binari". "Chiediamo al Governo di. Troppe competenze frammentate, troppe sovrapposizioni, troppe incertezze. Le stesse che rendono impossibile affrontare con efficacia anche il problema dell'abitare", ha sottolineato Federica Brancaccio, aggiungendo che "trovare una casa oggi è molto più difficile che trovare lavoro".All'assemblea dell'ANCE ha partecipato anche il, il quale ha annunciato che, "dopo peripezie burocratiche" sono statie la revisione prezzi. "In un Paese normale - ha detto - non dovrei essere applaudito perché andiamo a pagare quello che è stato fatto due anni e mezzo fa, però contiamo alla fine del mandato di arrivare ad avvicinarci ad un Paese normale".Il titolare del MIT ha anche presentato delle slide con unai in corso per le infrastrutture in Italia, che ammontano alocale e case popolari. Per le ferrovie sono stati stanziati 81 miliardi, previsti dal contratto di programma con RFI, sulle direttrici di interesse nazionale, 11 miliardi per la sicurezza reti ferroviarie regionali, 37 miliardi per nuove opere su strada. Per quanto riguarda il tema idrico - ha spiegato Salvini - sono arrivati dai territori 418 progetti e richieste di finanziamento per 12 miliardi.