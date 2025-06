Bolton, WWF e Oxfam rinnovano l’alleanza per oceani e diritti umani

(Teleborsa) - Si è svolto oggi presso, l’evento organizzato daper raccontare i risultati concreti raggiunti nell’ambito delle partnership trasformative per una pesca più sostenibile, per la salvaguardia degli oceani e per la tutela dei diritti umani lungo tutta la filiera produttiva. L’evento è stato anche l’occasione per, con nuovi ambiziosi obiettivi.L’evento è stato aperto da, eche, partendo dall’esperienza concreta delle collaborazioni in corso, hanno condiviso una visione integrata e olistica della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Un confronto per capire come alleanze trasformative possano promuovere un modello di business più responsabile, capace di trasformare l’intero settore."Oggi un’azienda che vuole agire la, affrontandola in tutte le sue dimensioni, deve assumersi la responsabilità del proprio impatto: non solo migliorare le proprie performance, ma contribuire attivamente a un cambiamento più ampio e sistemico", commenta"Per Bolton, la sostenibilità è parte integrante del modo di fare impresa, che si basa su una visione che guarda al lungo termine ed è orientata alla generazione di valore che duri nel tempo per tutti gli stakeholders.In un settore complesso come quello del seafood, dove si intrecciano sfide ambientali e sociali, abbiamo scelto di non affrontare questo percorso da soli. Abbiamo costruito alleanze solide, come quelle con WWF e Oxfam, che ci hanno accompagnato conQuesta è per noi l’essenza di una leadership responsabile: indicare una direzione, unire le forze per costruire le condizioni per un impatto concreto, e farlo con il coraggio di affrontare anche ciò che è difficile"."Le grandi sfide ambientali che il Pianeta si trova ad affrontare richiedono risposte immediate, coraggiose e, soprattutto, collettive. Come WWF, crediamo da sempre nel valore di collaborazioni strategiche con il mondo delle imprese, a patto che siano fondate su impegni concreti e misurabili. Progetti come quello con Bolton rappresentano un esempio virtuoso di come sia possibile accompagnare le aziende lungo percorsi complessi ma ambiziosi, capaci di generare un impatto reale sugli ecosistemi e sulle filiere. Lavorare insieme significa ancheche spingano le istituzioni a prendere decisioni ambiziose a garanzia di una gestione sostenibile degli oceani, e far sì che il cambiamento non interessi una singola realtà ma sia di ispirazione ed esempio per l’intero settore", commenta"In un mondo segnato da disuguaglianze crescenti, è indispensabile che le imprese assumano un ruolo attivo nella promozione dei diritti umani, dell’equità e dell’inclusione lungo le proprie filiere", ha dichiarato"Come Oxfam, ci impegniamo ogni giorno per costruire alleanze che aiutino a innalzare questi standard, sfidando il settore privato a fare la propria parte in modo trasparente e responsabile. Siamo consapevoli delle difficoltà normative e operative che le aziende devono affrontare, per questo promuoviamo un approccio realistico e progressivo, capace diLavorare accanto a realtà come Bolton ci consente di costruire percorsi tangibili che possono diventare un riferimento positivo, contribuendo a generare un cambiamento sistemico a beneficio di milioni di lavoratori e delle comunità in cui operano".