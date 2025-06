Gallerie d'Italia, Napoli: apre la mostra fotografica di Daniele Ratti 'Due cuori e una capanna'

(Teleborsa) - Lepresentano dal 12 giugno al 14 settembre 2025 il progetto fotografico di Daniele Ratti "", a cura di Benedetta Donato. Attraverso una, l’autore ci conduce in un viaggio intimo e suggestivo tra architetture straordinarie e storie d’amore custodite nei luoghi in cui sono nate e cresciute. Dimore celebri e angoli nascosti si fanno, che la fotografia rende vive e tangibili, in un delicato equilibrio tra spazio abitato e vissuto emotivo.": un modo di dire che, nel corso del tempo è stato acquisito nel linguaggio comune quale espressione informale, per indicare l'armonia tra due persone che si amano, all'interno di uno spazio condiviso, qualunque esso sia. La riflessione dell'autore muove dalla storia dell'architettura, sua disciplina di formazione, dove la capanna è simbolo dell'abitazione primitiva, rifugio primordiale per difendersi dalle avversità della natura e modello che gli architetti moderni hanno tenuto a mente come archetipo della prima casa.Le due matrici costituite dall'intimità familiare e dal disegno architettonico, rappresentano il, tra abitazioni particolari e straordinarie per le loro caratteristiche progettuali e per le coppie che le hanno elette a propria dimora, ivi costruendo una memoria che la fotografia di Daniele Ratti ha saputo cogliere e raccontare., afferma: "Le Gallerie d’Italia a Napoli sono un esempio riuscito di luogo dedicato all’arte e alla cultura.Non manca la fotografia, che torna dopo i giovani artisti scelti dalla Fondazione Paul Thorel. Il lavoro di Daniele Ratti, la sua ricerca e le sue intriganti fotografie di luoghi esclusivi rappresentano una forma delicata e poetica di racconto, con immagini che trovano perfettamente casa in via Toledo. Un impegno per continuare ad accogliere e sorprendere i tantissimi visitatori della nostra sede napoletana".Il percorso espositivo si apre con due fotografie dedicate a Le Cabanon, iconico rifugio progettato da Le Corbusier come regalo di compleanno per sua moglie nel 1951, simbolo per eccellenza dell’essenzialità e della complicità, al largo delle acque della Costa Azzurra. A pochi metri da quel luogo, sorge la Villa E-1027 di Eileen Gray, pensata per condividere un amore codificato anche nel nome della casa stessa.Tra i protagonisti della mostra ancheper la quale fu realizzata La Cupola in Sardegna: una scultura abitabile che dialoga con il paesaggio gallurese. Attraverso immagini e testi tratti dagli appunti dell’autore, il pubblico potrà scoprire storie nascoste e dettagli rivelatori, tracce di memoria e di appartenenza.La mostra rappresenta una riflessione sull’abitare come gesto d’amore, e sull’architettura come custode della memoria affettiva, resa visibile grazie allo sguardo sensibile di Daniele Ratti.della mostra ad ingresso libero dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (ultimo ingresso 20.30). Il museo di Napoli, insieme a quelli di Milano, Torino e Vicenza, è parte del progetto museale Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, guidato da Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici della Banca e Direttore Generale delle Gallerie d’Italia.