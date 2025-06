MPS colloca bond da 750 milioni di euro. Richieste oltre 1,5 miliardi

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -(BMPS) ha concluso con successo il collocamento di un’emissione di Conditional Pass Through (“CPT”) European Covered Bond con scadenza 18 gennaio 2031 destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.A conferma dell’per la Banca da parte di investitori sia italiani che internazionali,e permettendo di incrementare la dimensione dell’operazione fino a 750 milioni di euro, rispetto agli iniziali 500 milioni di euro, mantenendo condizioni competitive.Laè stata infatti fissata al livello di 2,750% per annum, ad un prezzo di re-offer di 99,728 corrispondente ad un rendimento di 2,805% e ad uno spread di 54 bps sul tasso di riferimento. Tale spread, spiega una nota, è significativamente più basso rispetto alla precedente emissione di Covered Bond del luglio 2024 con 65 bps per una scadenza di 6 anni.L’emissione, con un rating atteso pari a Aa3 / AA / AA (Moodys/Fitch/Morningstar DBRS), è stata collocata presso un ampio panel di investitori istituzionali: la distribuzione geografica evidenzia un diffuso interesse nazionale e internazionale tra cui Italia al 61%, Regno Unito e Irlanda al 19% e altri Paesi del Nord Europa al 12%.Banca Monte Dei Paschi di Siena, Barclays, Crédit Agricole CIB, NatWest, Santander, Société Générale e UniCredit hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.