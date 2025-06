Regno Unito, Reeves: "Oltre duemila miliardi di sterline per rilanciare il governo"

(Teleborsa) -ha presentato oggi in Parlamento laper i prossimi quattro anni. Tra le priorità sanità, difesa e infrastrutture per stimolare la crescita economica. Ma maggiori fondi destinati a sanità e difesa prevedono un taglio ad altri settori. "Le priorità di questa spending review sono le priorità dei lavoratori: investire nella sicurezza e nella salute della Gran Bretagna e far crescere l'economia britannica affinché i lavoratori stiano meglio", ha dichiaratoI bilanci dipartimentali del governo – ha annunciato– cresceranno del 2,3% in termini reali, offrendo ulteriori 190 miliardi di sterline in più per la gestione quotidiana dei servizi pubblici rispetto ai piani del precedente governo conservatore.Nel dettaglio ilriceverà un investimento aggiuntivo di 29 miliardi di sterline all'anno per le spese quotidiane, cheha definito un "investimento di liquidità record". Investimento che, secondo le stime della cancelliera aumenterà la spesa Reeves ha annunciato l'intenzione di stanziare altri 280 milioni di sterline all'anno per il Border Security Command, che riunisce personale della polizia, dell'agenzia di intelligence nazionale e dei procuratori per collaborare con le agenzie internazionali e fermare il traffico di esseri umani.per il servizio sanitario del 3% per ogni anno di spending review.Nel piano di Reeves anche un ulteriore investimento di 10 miliardi di sterline per costruire migliaia di case in Inghilterra che vanno ad aggiungersi al programma decennale da 39 miliardi di sterline per la costruzione di alloggi a basso costo, annunciato martedì scorso, che ha quasi raddoppiato la spesa annuale perReeves ha, inoltre, annunciato l'intenzione di stanziare altri 280 milioni di sterline all'anno per ilche riunisce personale della polizia, dell'agenzia di intelligence nazionale e dei procuratori per collaborare con le agenzie internazionali e fermare il traffico di esseri umani. Entro il 2029 il governo eliminerà l'uso dei costosi hotel per ospitare i richiedenti asilo risparmiando, secondo le stime, 1 miliardo di sterline all'anno.Sul fronte dellaReeves ha confermato chestanziando 600 milioni di sterline in più per le agenzie di sicurezza e intelligence britanniche. La Gran Bretagna investirà oltre 6 miliardi di sterline nella sua capacità di costruzione di sottomarini, supportando aziende come il gruppo di difesa BAE Systems e la multinazionale ingegneristica Rolls-Royce.Verranno stanziati 52 miliardi di sterline di investimenti per la23 miliardi per ile 20 miliardi pergodranno di un finanziamento di 86 miliardi di sterline. Investimenti anche sul fronte delcon altri 14,2 miliardi di sterline per costruire la centrale nucleare Sizewell C nell'Inghilterra orientale e 2,5 miliardi di sterline per un programma per lo sviluppo di una flotta di piccole centrali nucleari modulari. La Gran Bretagna afferma che i nuovi progetti nucleari sostituiranno le centrali obsolete, aumenteranno la sicurezza energetica, contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi climatici e creeranno nuovi posti di lavoro.Per iinfine, Reeves ha impegnato 15,6 miliardi di sterline in progetti di trasporto in città fuori LondraDi contro, ilsubirà un calo annuo del 5%, a seguito di una precedente decisione di limitare i finanziamenti per gli aiuti esteri, e le funzioni del ministero degli Interni, esclusa la polizia, subiranno un taglio annuo del 4,5%, che il governo spera di finanziare in parte attraverso un sistema più economico per la gestione dei richiedenti asilo. Tutti i dipartimenti governativi dovranno realizzare risparmi di efficienza di almeno il 5%, inclusa una riduzione di almeno il 15% dei costi amministrativi.è stata tiepida, poiché i dati di spesa generali erano già noti. Molti economisti – evidenzia la Reuters – prevedono già che Reeves dovrà aumentare nuovamente le tasse entro la fine dell'anno e sottolineano che ha poco margine di manovra per affrontare costi imprevisti.