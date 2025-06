CIRSA (Blackstone) annuncia IPO da 460 milioni di euro sulla Borsa di Madrid

Blackstone

(Teleborsa) -, società controllata da, ha annunciato la sua intenzione di procedere con l'quest'anno. L'offerta prevede un'emissione primaria di 400 milioni di euro di azioni di nuova emissione e un'emissione secondaria di circa 60 milioni di euro.Lasarà condotta da LHMC Midco esclusivamente a beneficio indiretto di alcuni dipendenti e dirigenti attuali ed ex dipendenti di CIRSA. Il management non riceverà alcun provento in denaro (se non per il pagamento di imposte e spese) e, al momento dell'ammissione, l'investimento esistente del management in CIRSA sarà riorganizzato per essere detenuto direttamente nella società. Inoltre, l'operazione includerà un'concessa da LHMC Midco ai Joint Global Coordinators.CIRSA è una piattaforma di gioco leader a livello internazionale, operante in 11 paesi, esclusivamente in mercati regolamentati, con posizioni diderivanti dall'offerta primaria della società, pari a circa 375 milioni di euro, saranno utilizzati principalmente per accelerare la strategia di crescita, rimborsare il debito esistente e ridurre il leverage ratio netto (indebitamento finanziario netto al 31 maggio 2025/EBITDA per i dodici mesi conclusi il 31 marzo 2025) a circa 2,7x al 31 maggio 2025, dopo l'efficacia dell'offerta."L'annuncio di oggi rappresenta una pietra miliare significativa nella storia di questa società, fondata a Terrassa nel 1978 e che ha costruito uno straordinario track record di performance con una presenza in 11 paesi, operando sempre esclusivamente nei mercati in cui il gioco d'azzardo è regolamentato - ha dettodi CIRSA - Negli ultimi 20 anni, CIRSA ha accelerato la sua espansione internazionale acquisendo aziende leader e consolidando una posizione di leadership nei mercati in cui opera. La nostra crescita è stata ulteriormente accelerata dalla partnership trasformativa con Blackstone nel 2018, che è stata determinante per il nostro successo".di CIRSA sono aumentati dell'8%, passando da 1.991 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 a 2.150 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. L'è aumentato dell'11%, passando da 630 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 a 699 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la società ha generato un margine EBITDA del 33%.agiscono in qualità di Joint Global Coordinator.(in collaborazione con ODDO BHF),agiscono in qualità di Joint Bookrunner.