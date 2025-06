Unione Italiana Food, investiti 3 miliardi di euro ogni anno per un made in Italy più sostenibile e di qualità

(Teleborsa) - "Viviamo tempi complessi ma non dobbiamo perdere di vista fiducia e visione per il futuro. Negli ultimi tre anni lae lahanno colpito anche i, spingendo il consumatore a scelte di risparmio e riducendo il valore aggiunto. Come industria alimentare, abbiamo un compito che va oltre il produrre cibo: sosteniamo territori e comunità, nutriamo le persone ma anche le loro emozioni e le relazioni che un pasto condiviso accende. Non a caso, qualche anno fa, in un altro momento particolarmente difficile gli italiani sono ripartiti dalla qualità dei prodotti industriali per ricostruire la normalità perduta".Così, Presidente di, in occasione della VII assemblea annuale dell'Associazione, che si è svolta oggi a Pollenzo.I risultati del 2024 contenuti nel Rapporto Annuale di UIF dimostrano questa fiducia: ilha avuto una crescita toccando i(+2,6%) di cui 23 miliardi (il 40%) derivanti dall'export (+11,4 sul 2023); oltre 500 aziende che danno lavoro a 100mila persone e investono ogni annoper innovare, migliorare e rendere più sostenibili filiere, processi e prodotti, rispondere alle esigenze del consumatore, anticipare nuove tendenze di mercato."Anche in un momento storico segnato a livello globale da instabilità, sfide economico-sociali inedite e, a livello nazionale, dalla riduzione del potere d'acquisto degli italiani, la "fetta" dirappresentata da Unione Italiana Food continua a rappresentare una delle forze più vitali del", ha sottolineato l'Associazione in una nota.