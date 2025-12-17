Milano 12:11
44.267 +0,63%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:11
9.849 +1,70%
Francoforte 12:11
24.083 +0,03%

Londra: nuovo spunto rialzista per Phoenix Group Holdings

Balza in avanti l'azienda attiva nel settore del risparmio e della pensione a lungo termine, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,45%.
