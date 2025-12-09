Milano 12:28
43.574 +0,33%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:28
9.659 +0,14%
Francoforte 12:28
24.121 +0,31%

Londra: nuovo spunto rialzista per BAE Systems

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Londra: nuovo spunto rialzista per BAE Systems
Balza in avanti l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.
Condividi
```