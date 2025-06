Sostenibilità, UN Global Compact Network Italia: cresce l'impegno delle imprese italiane nella dimensione sociale

(Teleborsa) - Il settore privato italiano mostra segnali positivi in tema di sostenibilità sociale, ma resta ancora molta strada da percorrere per generare un cambiamento sistemico e duraturo. È questo il messaggio cherilancia oggi a due anni dalla pubblicazione delun appello rivolto alle imprese italiane per rafforzare il proprio impegno nella dimensione sociale della sostenibilità in azienda, lungo le catene di fornitura e nelle comunità di appartenenza.Secondo i dati 2024 dellala rendicontazione annuale richiesta alle aziende aderenti a UNGCN, l'87% delle imprese italiane che fanno parte dell'iniziativa onusiana ha adottatouna percentuale leggermente più alta della media europea, che si attesta all'86%. Sono in particolare le grandi imprese a mostrare un forte impegno su questo fronte (il 98% delle associate a UNGCN), ma anche le PMI evidenziano una significativa attenzione al tema, con il 79% del totale.Anche a livello dile aziende italiane si dimostrano virtuose, con un 65% ad avere già intrapreso i processi in linea con standard normativi in media con il resto d'Europa. Anche in questo caso, sono le grandi aziende a essere maggiormente coinvolte (73% del totale delle aderenti), con le PMI che si attestano al 60%.Infatti, solo il 43% delle aziende italiane ha una forma di impegno pubblico che include operations, catena di fornitura e catena del valore, mentre, parlando di due diligence, solo il 18% delle aziende italiane aderenti a UNGC ha adottato un processo che copra l'intera catena del valore.Con la sottoscrizione alle aziende si impegnano a garantire standard lavorativi adeguati ai dipendenti e a richiederli ai fornitori, a ridurre le disuguaglianze sociali e di genere nella comunità, a supportare azioni per il benessere della collettività e a investire nella formazione e nella sensibilizzazione dentro e fuori dal luogo di lavoro. Il documento è stato fino a oggi firmato da oltreanche di realtà non aderenti a UN Global Compact. Le imprese firmatarie sono equamente suddivise tra PMI e grandi aziende e appartenenti a tutti i settori."In un contesto europeo in forte evoluzione normativa – con l'adozione della Direttiva sulla due diligence (CSDDD) e degli standard ESRS per la rendicontazione di sostenibilità – le imprese sono chiamate a un ruolo prioritario nel generare valore condiviso e a lungo termine"ha dichiarato–. L'azione che il settore privato può mettere in campo, in qualità di attore chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030, è oggi più che mai fondamentale. Alla luce di una crescente domanda di trasparenza sull'impatto sociale delle attività economiche, occorre rafforzare l'ambizione, non solo nel rispetto delle regole, ma nel promuovere cultura, consapevolezza e cambiamento".