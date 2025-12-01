Debole il mercato americano, crollano i titoli legati alle criptovalute

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo che il Bitcoin è crollato del 7%, scendendo sotto gli 85.000 dollari. Sul fronte macroeconomico, un'indagine dell'ISM ha mostrato che l'attività manifatturiera si è ridotta per il nono mese consecutivo a novembre, in quanto le fabbriche hanno segnalato un indebolimento dei nuovi ordini e un aumento dei costi dei fattori di produzione, in parte causati dai dazi.. Mentre salgono ancora le aspettative per un taglio dei tassi di interesse la prossima settimana - il FedWatch di CME indica una probabilità vicina all'88% -, gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca dopo le dichiarazioni del presidente Trump che ha affermato di aver già scelto il prossimo presidente della banca centrale americana. Il favorito è l'attuale consigliere economico della Casa Bianca,. La sostituzione di Jerome Powell con un alleato di Trump potrebbe orientare la Fed verso una politica monetaria più accomodante, in linea con le richieste del presidente per tagli dei tassi rapidi e aggressivi. L'attuale presidente, Jerome Powell, dovrebbe parlare oggi ma, dato che la Fed è entrata nella fase di blackout pre-riunione, non sono previsti nuovi commenti sull'andamento dei tassi di interesse.Guardando ai, illima lo 0,48%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata il 21 del mese scorso; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.834 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); leggermente negativo l'(-0,22%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,95%) e(+0,42%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,20%),(-1,08%) e(-0,74%).del Dow Jones,(+2,27%),(+1,90%),(+1,61%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,29%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,19%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,41%.Al top tra i, si posizionano(+5,67%),(+4,18%),(+3,99%) e(+3,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -12,01%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,07%.scende del 3,01%. Calo deciso per, che segna un -2,65%.