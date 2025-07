ESMA, pubblicato primo Piano di Transizione Climatica

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha, descritta come "un'importante pietra miliare nell'allineamento delle proprie attività agli obiettivi climatici dell'Unione Europea".Nell'ambito di questo piano, e in linea con l'Accordo di Parigi, l'ESMA si impegna a(GHG) del 15,4% nel 2027 e del 31,4% nel 2030, rispetto al 2023. Attraverso l'attuazione del Piano di Transizione Climatica, l'ESMA mira a ridurre l'impronta di carbonio delle proprie attività, in particolare per quanto riguarda i viaggi di lavoro del personale, il consumo di energia e il consumo di cibo.Nel breve termine, i progressi verso questo obiettivo saranno raggiunti attraverso: l'introduzione di un bilancio annuale di gas serra per gestire le emissioni dei; l'ottimizzazione dell'occupazione dei piani in determinati periodi dell'anno per ridurre il; l'implementazione di incentivi per pratiche a basse emissioni di carbonio nell'acquisto di beni e servizi.