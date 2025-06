Unione bancaria, Bankitalia chiede completamento

(Teleborsa) -"alla rimozione effettiva di ogni barriera in materia di fusioni e acquisizioni transfrontaliere" fra isitututi di credito. Lo afferma il direttore generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini in un convegno a Palermo sottolineando come l'integrazione bancaria stia venendo meno, "le operazioni di fusione e acquisizione" mostrano "un trend discendente. Quelle domestiche sono sempre più numerose di quelle transfrontaliere". Benché non vi siano restrizioni legali, poche banche operano nel mercato al dettaglio di altri Stati membri".Signorini ha sottolineatoil risultato di decenni di innovazioni normative e di sviluppi di mercato" ma "non possiamo fermarci qui" e "la prospettiva deve ormai spostarsi dall'ambito nazionale a quello europeo". Il dg ha ricordato come negli scorsi anni in Italia "le operazioni di fusione tra banche, contrariamente a quello che si potrebbe superficialmente pensare, di fatto accrebbero il tenore concorrenziale del mercato bancario, grazie al superamento della segmentazione dei mercati locali" e "incentivarono un miglioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela". Ora, ha rimarcato "è necessario un deciso colpo di acceleratore". "Il caso della supervisione bancaria, pur con tutti i miglioramenti che ancora crediamo necessari, è lì a dimostrarlo: data una ferma volontà politica, specie se rafforzata dalla minaccia rappresentata dagli effetti di gravi eventi (all'epoca, la crisi finanziaria globale), certi obiettivi che parevano irraggiungibili si possono invece realizzare".per la gestione del risparmio e le assicurazioni che operano in più paesi spiegando che "la creazione di un'unione dei risparmi e degli investimenti richiederà anche di rendere più uniformi ed efficaci la regolamentazione e la supervisione negli altri comparti della finanza, in primis i mercati dei capitali e le assicurazioni"."Per l'industria della gestione del risparmio, in particolare, è necessario definire un "single rulebook" e fare passi avanti verso un modello di vigilanza più accentrato a livello europeo, soprattutto con riferimento agli operatori di maggiore dimensione" ha sottolineato.Nel settore assicurativo, "è auspicabile un rafforzamento della supervisione a livello europeo