Plenitude, dagli USA all’Europa fino al Kazakistan: un 2025 di crescita

(Teleborsa) - Il 2025 è stato un anno di grande sviluppo anche nel settore delle rinnovabili per Plenitude
che ha avviato e completato numerosi progetti in Italia e all'estero
. L'azienda guidata da Stefano Goberti è presente, infatti, in vari Paesi tra cui gli Stati Uniti
, con impianti in Texas
e California
, in Spagna
, in Francia
e anche in Kazakistan
. Per l'Italia
si annoverano quest'anno i progetti il parco eolico "Tarsia Ovest", in provincia di Cosenza
, di Porto Marghera
, a supporto dell'impianto petrolchimico veneto e il progetto di agrivoltaico a Montalto di Castro
. Il 2025 in Italia: i progetti di Tarsia, Porto Marghera e Montalto di Castro
Lo scorso novembre Plenitude ha iniziato a costruire il parco eolico "Tarsia Ovest
", situato nel Comune di Tarsia, in provincia di Cosenza
, con una potenza complessiva di circa 13 MW. Il parco, una volta entrato in esercizio, avrà una produzione stimata di energia di circa 30 GWh/anno.
E' proseguita l'attività di Plenitude per la riqualificazione delle ex-aree industriali di Eni. Presso l'impianto petrolchimico di Porto Marghera (Venezia)
, Plenitude ha avviato a settembre la produzione dell'impianto fotovoltaico "Lotto 15"
, che ha una capacità installata di 2,75 MW
, composto da 8088 pannelli solari su strutture fisse ancorate a terra. La maggior parte dell'energia fotovoltaica prodotta servirà a coprire i fabbisogni del sito industriale, mentre quella eccedente verrà ceduta in rete. A dicembre sono stati completati altri due impianti fotovoltaici presso le aree industriali di Ferrandina in Basilicata (da 9 MW) e di Assemini in Sardegna (10 MW), che entreranno in produzione entro il primo semestre del 2026.
Plenitude ha realizzato anche un impianto agrivoltaico a Montalto di Castro
, in provincia di Viterbo (Lazio)
, attraverso la joint venture Hergo Renewables costituita con la società Infrastrutture S.p.A. L'impianto è già operativo e produrrà annualmente più di 70 GWh
di energia elettrica, pari al fabbisogno annuale di oltre 22.000 famiglie.I due maxi progetti negli Stati Uniti
Il 2025 si è aperto con due importanti progetti di Plenitude
negli Stati Uniti
. Plenitude ha infatti completato la costruzione dell'impianto di Guajillo, nella contea di Webb (Texas
), il sistema di stoccaggio a batterie più grande mai realizzato
dalla Società. L'impianto ha una capacità di 200 MW
ed è equipaggiato con batterie agli ioni di litio LFP (litio ferro fosfato), capaci di immagazzinare in maniera efficiente l'elettricità prodotta dagli impianti di generazione e renderla disponibile quando è maggiore la richiesta del mercato. L'impianto è stato costruito proprio accanto a uno dei più grandi parchi solari in esercizio di Plenitude, Corazon Solar Farm", anche per massimizzare le sinergie operative e consolidare la presenza della Società nell'area, dove opera su una superficie complessiva di circa 800 ettari.
Inoltre, è stato acquisito dalla Società EDP Renewables North America LLC, il 49% di due impianti fotovoltaici già operativi
e di un impianto di stoccaggio di energia elettrica in costruzione in California
(Stati Uniti). I parchi solari Sandrini 100 (141MW) e Sandrini 200 (266MW) condividono con l'impianto di stoccaggio Sandrini BESS (368MWh) la stessa infrastruttura di connessione alla rete elettrica ed hanno una capacità installata complessiva di circa 499 MW
, di cui 245 MW in quota Plenitude. La Spagna sempre più un Paese chiave
In Spagna, Plenitude ha avviato nel 2025 la costruzione di un nuovo impianto solare da 90 MW a Fortuna
, nella regione di Murcia
. L'installazione sarà dotata di circa 150.000 moduli bifacciali montati su strutture a inseguimento solare, che si stima potranno garantire una produzione di oltre 185.000 MWh all'anno. Il nuovo impianto sarà collegato alla rete di distribuzione attraverso una linea sotterranea di 6 km a 30 kV e una sottostazione elettrica a 30/132 kV.
A giugno Plenitude ha, inoltre, avviato la produzione del blocco nord dell'impianto fotovoltaico di Renopool
, situato nel comune di Solana de los Barros, a Badajoz, nella regione dell'Estremadura
, per una capacità installata di 130 MW e completato il blocco sud da 200MW
attualmente in fase di commissioning. Nel complesso Renopool sarà il più grande parco solare realizzato dalla società a livello globale, costituito da sette impianti distribuiti in due blocchi, per una capacità installata complessiva di 330 MW.
Sempre quest'anno, Plenitude ha rafforzato inoltre la sua presenza in Andalusia
, con l'avvio della costruzione di un terzo impianto fotovoltaico
, che si affianca a quelli di Caparacena (Granada) e Guillena (Siviglia). Si tratta dell'impianto di Entrenúcleos da 200 MW
, situato nei comuni di Dos Hermanas e Coria del Río, nella provincia di Siviglia
, è composto da quattro impianti solari (Granville, Killington, Plumlee e Rickwood) con una capacità installata di 50 MWp ciascuno, distribuiti su un'area di oltre 300 ettari e produrrà energia rinnovabile per oltre 435 GWh all'anno. L'entrata in esercizio è prevista entro il 2026.
Infine, è stato inaugurato
a inizio dicembre la messa in servizio del progetto solare di Caparacena
a Chimeneas, in provincia di Granada
(Andalusia), uno tra i più importanti realizzati da Plenitude in Spagna, per una capacità installata complessiva di 150 MW
, in grado di generare circa 320 GWh di elettricità all'anno. Il progetto è composto da tre parchi fotovoltaici da 50 MW ciascuno, che si estendono su 264 ettari e includono oltre 274.000 moduli fotovoltaici bifacciali. Acquisizione di un portafoglio in Francia
Plenitude punta a consolidare la propria presenza anche in Francia grazie all'acquisizione di un portafoglio di impianti rinnovabili da Neoen
, una delle aziende leader nel settore delle energie rinnovabili. Il portafoglio comprende 52 asset in esercizio, di cui 37 impianti fotovoltaici, 14 eolici ed una batteria in esercizio per un totale di circa 760 MW
di capacità installata, in grado di produrre fino a 1,1 TWh annui di energia elettrica. Il progetto innovativo in Kazakistan
Il 2025 è stato per la Società un anno significativo anche in Kazakistan
con l'avvio di un nuovo impianto fotovoltaico da 50 MW a Zhanaozen
, nella regione di Mangystau. L'impianto è parte di un progetto innovativo guidato da Eni e KazMunayGas per la realizzazione di una centrale elettrica ibrida
da 247 MW che integrerà la produzione di energia da fonte solare ed eolica sviluppate da Plenitude con quella a gas sviluppata da Eni. L'impianto contribuirà a fornire elettricità agli stabilimenti di KazMunayGas presenti nelle aree circostanti.