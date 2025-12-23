Plenitude, dagli USA all’Europa fino al Kazakistan: un 2025 di crescita

(Teleborsa) - Il 2025 è stato un anno di grande sviluppo anche nel settore delle rinnovabili perche ha avviato e completato. L'azienda guidata da Stefano Goberti è presente, infatti, in vari Paesi tra cui gli, con impianti in, in, ine anche in. Per l'si annoverano quest'anno i progetti il parco eolico "Tarsia Ovest", in provincia di, di, a supporto dell'impianto petrolchimico veneto e il progetto di agrivoltaico aLo scorso novembre Plenitude ha iniziato a costruire il parco eolico "", situato nel, con una potenza complessiva di circa 13 MW. Il parco, una volta entrato in esercizio, avrà una produzione stimata di energia di circa 30 GWh/anno.E' proseguita l'attività di Plenitude per la riqualificazione delle ex-aree industriali di Eni. Presso l'impianto petrolchimico di, Plenitude ha avviato a settembre la produzione dell'impianto fotovoltaico, che ha una capacità installata di, composto da 8088 pannelli solari su strutture fisse ancorate a terra. La maggior parte dell'energia fotovoltaica prodotta servirà a coprire i fabbisogni del sito industriale, mentre quella eccedente verrà ceduta in rete. A dicembre sono stati completati altri due impianti fotovoltaici presso le aree industriali di Ferrandina in Basilicata (da 9 MW) e di Assemini in Sardegna (10 MW), che entreranno in produzione entro il primo semestre del 2026.Plenitude ha realizzato anche un impianto agrivoltaico a, in provincia di, attraverso la joint venture Hergo Renewables costituita con la società Infrastrutture S.p.A. L'impianto è già operativo e produrrà annualmente più didi energia elettrica, pari al fabbisogno annuale di oltre 22.000 famiglie.Il 2025 si è aperto connegli. Plenitude ha infatti completato la costruzione dell'impianto di Guajillo, nella contea di Webb (), ildalla Società. L'impianto ha una capacità died è equipaggiato con batterie agli ioni di litio LFP (litio ferro fosfato), capaci di immagazzinare in maniera efficiente l'elettricità prodotta dagli impianti di generazione e renderla disponibile quando è maggiore la richiesta del mercato. L'impianto è stato costruito proprio accanto a uno dei più grandi parchi solari in esercizio di Plenitude, Corazon Solar Farm", anche per massimizzare le sinergie operative e consolidare la presenza della Società nell'area, dove opera su una superficie complessiva di circa 800 ettari.Inoltre, è stato acquisito dalla Società EDP Renewables North America LLC, ile di un impianto di stoccaggio di energia elettrica in costruzione in(Stati Uniti). I parchi solari Sandrini 100 (141MW) e Sandrini 200 (266MW) condividono con l'impianto di stoccaggio Sandrini BESS (368MWh) la stessa infrastruttura di connessione alla rete elettrica ed hanno una, di cui 245 MW in quota Plenitude.In Spagna, Plenitude ha avviato nel 2025 la costruzione di un, nella regione di. L'installazione sarà dotata di circa 150.000 moduli bifacciali montati su strutture a inseguimento solare, che si stima potranno garantire una produzione di oltre 185.000 MWh all'anno. Il nuovo impianto sarà collegato alla rete di distribuzione attraverso una linea sotterranea di 6 km a 30 kV e una sottostazione elettrica a 30/132 kV.A giugno Plenitude ha, inoltre, avviato la produzione del, situato nel comune di Solana de los Barros, a Badajoz, nella, per una capacità installata di 130 MW e completato il blocco sud daattualmente in fase di commissioning. Nel complesso Renopool sarà il più grande parco solare realizzato dalla società a livello globale, costituito da sette impianti distribuiti in due blocchi, per una capacità installata complessiva di 330 MW.Sempre quest'anno, Plenitude ha rafforzato inoltre la sua presenza in, con l'avvio della costruzione di un, che si affianca a quelli di Caparacena (Granada) e Guillena (Siviglia). Si tratta dell'impianto di Entrenúcleos da, situato nei comuni di Dos Hermanas e Coria del Río,, è composto da quattro impianti solari (Granville, Killington, Plumlee e Rickwood) con una capacità installata di 50 MWp ciascuno, distribuiti su un'area di oltre 300 ettari e produrrà energia rinnovabile per oltre 435 GWh all'anno. L'entrata in esercizio è prevista entro il 2026.Infine, è statoa inizio dicembre la messa in servizio dela Chimeneas, in(Andalusia), uno tra i più importanti realizzati da Plenitude in Spagna, per una capacità installata complessiva di, in grado di generare circa 320 GWh di elettricità all'anno. Il progetto è composto da tre parchi fotovoltaici da 50 MW ciascuno, che si estendono su 264 ettari e includono oltre 274.000 moduli fotovoltaici bifacciali.Plenitude punta a consolidare la propria presenza anche in Francia grazie all', una delle aziende leader nel settore delle energie rinnovabili. Il portafoglio comprende 52 asset in esercizio, di cui 37 impianti fotovoltaici, 14 eolici ed una batteria in esercizio per un totale di circadi capacità installata, in grado di produrre fino a 1,1 TWh annui di energia elettrica.Il 2025 è stato per la Società un anno significativo anche incon l'avvio di un nuovo, nella regione di Mangystau. L'impianto è parte di un progetto innovativo guidato da Eni e KazMunayGas per lada 247 MW che integrerà la produzione di energia da fonte solare ed eolica sviluppate da Plenitude con quella a gas sviluppata da Eni. L'impianto contribuirà a fornire elettricità agli stabilimenti di KazMunayGas presenti nelle aree circostanti.