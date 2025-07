Tecno sarà la prima IPO "sostenibile" di Piazza Affari

(Teleborsa) -Società Benefit ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di, in data 30 giugno 2025. Ilper azione. Il debutto è previsto perL’operazione,, è finalizzata a sostenere un, attraverso operazioni di, con focus sui paesi attualmente presidiati (UK e Spagna).Esportando l’innovativo, ulteriormente perfezionato dallo sviluppo della piattaforma proprietaria, il Gruppo TECNO punta alla costituzione del ""Abbiamo avuto la capacità di anticipare il concetto di Twin Transition prima ancora che diventasse un paradigma condiviso", afferma il Fondatore e Presidente, spiegando "siamo partiti dalla, aiutando le imprese a gestire in modo efficiente i costi legati all’energia; abbiamo quindi integrato la, sviluppando piattaforme digitali per il monitoraggio e l’ottimizzazione dei processi produttivi e, infine, abbiamo portato la sostenibilità al centro della strategia, affiancando le aziende con strumenti e competenze perin modo concreto e misurabile. Oggi quel percorso si traduce in unche unisce dati, tecnologia e visione strategica"."Con la quotazione in Borsa, attraverso un, - prosegue Lombardi - apriamo una, condividendo con un’ampia platea di investitori la vision di un Gruppo che guarda all’Europa con ambizione: abbiamo definito una strategia chiara di espansione internazionale, che punta a rafforzare la nostra presenza in mercati chiave come UK e Spagna, attraverso operazioni di M&A e partnership strategiche. L’obiettivo è aggregare competenze, tecnologie e modelli complementari, per costruire il primo polo europeo della sostenibilità digitale".Precursore della Twin Transition sin dalla fondazione nel 1999,e offre a oltre 4.000 clienti. Il cuore del modello è rappresentato dall’integrazione dei servizi offerti dalle tre business unit all’interno del cosiddetto. Questa architettura operativa consente al Gruppo di offrire soluzioni end-to-end: Transition Accounting, Digital Transformation e Sustainable Transformation.La società ha registrato nel 2024 unpari a 26,4 mln euro (+49,8% rispetto al 2023, di cui +14% organicamente),pari a 4,0 mln euro (EBITDA margin 15,3%) epari a 6,2 mln euro. Oltre che da un tasso di fidelizzazione dei clienti del 99% e da efficaci strategie di up-selling e cross-selling, la crescita del Gruppo è trainata da un elevato livello di ricavi ricorrenti: 57% a livello consolidato pro-forma. La società