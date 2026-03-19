Airbus riceve ordine da AerCap Holdings per 100 aeromobili

(Teleborsa) - Airbus ha ricevuto da AerCap Holdings un ordine fermo per 100 aeromobili, di cui 23 A320neo e 77 A321neo. Si tratta del più grande ordine diretto singolo mai effettuato da AerCap con Airbus per aeromobili della Famiglia A320neo.



Questa operazione risponde alla strategia di investimento di AerCap che intende accompagnare le compagnie aeree clienti nel processo di transizione, mettendo a disposizione aeromobili con bassi consumi di carburante, maggiore efficienza operativa e ridotte emissioni.

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