ITAS Mutua, Rova: bilancio 2025 rappresenta solidità e sostenibilità del modello mutualistico

(Teleborsa) - "Il bilancio 2025 rappresenta, numeri alla mano, la solidità patrimoniale e la sostenibilità del modello mutualistico
di ITAS. Il rafforzamento del patrimonio netto e l'elevato indice di solvibilità costituiscono la base per garantire nel tempo sicurezza e protezione ai soci assicurati con i quali vogliamo essere sempre più in relazione". Lo ha detto Luciano Rova, Presidente
di ITAS Mutua, commentando il bilancio 2025
.
"In questo senso, durante il 2025, abbiamo proseguito la serie di incontri sui territori
in cui abbiamo avuto modo di confrontarci con oltre 2 mila soci, ascoltando le loro istanze e creando un ponte di dialogo vero e genuino", ha aggiunto.
"In tale prospettiva si inserisce anche la recente evoluzione statutaria che introduce il beneficio di mutualità in forma di ristorno, uno strumento con cui intendiamo rendere sempre più tangibile la condivisione del valore generato dalla gestione assicurativa - ha sottolineato Rova - Essere Mutua significa infatti crescere insieme alle comunità in cui operiamo
, rafforzando nel tempo un modello di business distintivo, fondato su partecipazione, responsabilità e fiducia reciproca".