GT Talent Group, accordo con Azha per AuCap da 1 milione di euro

(Teleborsa) -società sospesa da Euronext Growth Milan e operante nel settore dell'entertainment sportivo, ha sottoscritto unconfinalizzato al risanamento e al rilancio della Società come holding di partecipazioni. L’operazione prevede un nuovo aumento di capitale in opzione fino a un massimo di 1 milione di euro, mediante l’emissione di 100 milioni di nuove azioni a un prezzo unitario di sottoscrizione di 0,01 euro.L’accordo stabilisce che l’investitore Azha si impegni a sottoscrivere l’aumento di capitale, garantendo l'operazione attraverso il deposito dell'intero importo in unentro il 9 marzo 2026. L’azionista di maggioranza,, si è contestualmente impegnato a trasferire i propri diritti di opzione all'investitore. Prima dell’iniezione di nuova liquidità, l'assemblea della Società dovrà deliberare la riduzione del capitale sociale a 5.000 euro per la copertura parziale delle perdite.L'efficacia dell'interoè subordinata alla chiusura della(CNC) entro il 31 marzo 2026. Tra i presupposti fondamentali figurano l'abbandono dell'attuale business model e la cessione delle partecipazioni nelle controllate, attualmente in liquidazione, al valore simbolico di 1 euro.L’accordo prevede inoltre la definizione delle passività verso i creditori con un impatto economico positivo die il mantenimento dei requisiti per la quotazione su Euronext Growth Milan. L'esecuzione finale dell'operazione, che includerà anche il cambio della denominazione sociale, è prevista per la