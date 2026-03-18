TXT e-solutions prosegue il buyback e acquista azioni per oltre 480 mila euro

(Teleborsa) - TXT e-solutions ha comunicato che, il 9 e il 13 marzo 2026, ha acquistato 16.881 azioni proprie per un controvalore pari a 484.027,70 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie.



Al 13 marzo, la società attiva nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche detiene 416.029 azioni proprie, pari al 3,1986% del capitale sociale.



In Borsa, oggi, sottotono TXT e-solutions , che chiude la seduta con un calo dell'1,59%.





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