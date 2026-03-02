CIR acquista azioni proprie per oltre 370 mila euro

(Teleborsa) - CIR
, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 23 al 27 febbraio 2026, complessivamente 515.000 azioni
al prezzo unitario medio di 0,7207 euro, per un controvalore
pari a 371.170,00 euro
.
Al 2 marzo, CIR possiede un totale di 55.805.488 azioni proprie, pari al 6,09% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.
A Piazza Affari, oggi, in forte ribasso la holding finanziaria
, che chiude la seduta con un -4,12%.