CIR acquista azioni proprie per oltre 370 mila euro

(Teleborsa) - CIR, nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 23 al 27 febbraio 2026, complessivamente 515.000 azioni al prezzo unitario medio di 0,7207 euro, per un controvalore pari a 371.170,00 euro.

Al 2 marzo, CIR possiede un totale di 55.805.488 azioni proprie, pari al 6,09% del capitale sociale. Le società controllate non possiedono azioni della Società.

A Piazza Affari, oggi, in forte ribasso la holding finanziaria, che chiude la seduta con un -4,12%.




