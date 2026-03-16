Bancomat e Sport e Salute inaugurano Illumina a Cologno Monzese

(Teleborsa) - Bancomat e Sport e Salute S.p.A. hanno inaugurato oggi a Cologno Monzese il primo spazio sportivo e ricreativo del, con campo da, areae parete per. Oltre a quello strettamente sportivo, lo scopo del progetto è quello di promuovere unattraverso la rigenerazione di spazi urbani e il rafforzamento del ruolo delle comunità attraverso lo sport.All'evento di inaugurazione hanno partecipato il Ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi, Franco Dalla Sega e Fabrizio Burlando, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Bancomat, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, rispettivamente Presidente e AD di Sport e Salute, ed il sindaco di Cologno Monzese Stefano Zanelli.Bancomat punta da molto tempo a, valorizzando il territorio e avvicinando le persone. "Illumina" restituisce spazi pubblici ai cittadini come luoghi di sport e socialità. Ogni intervento è stato condiviso con la comunità, dalla scelta delle discipline sportive fino alla progettazione degli spazi."Con il progetto Illumina, Bancomat dà attuazione alla propria visione di azienda vicina ai cittadini e alle istituzioni, impegnata aattraverso iniziative capaci di generare benefici concreti. In questo contesto, lo sport rappresenta uno strumento strategico di sviluppo e inclusione, e la collaborazione con Sport e Salute costituisce un esempio significativo di partnership pubblico-privato orientata allae delle loro esigenze" ha dichiarato Franco Dalla Sega, Presidente di Bancomat."Avere contribuito concretamente alla realizzazione di un'idea di centro sportivo dedicato ai cittadini, ottenuto dalla riqualificazione di uno spazio urbano è per noi motivo di grande soddisfazione. Per Bancomat il progetto Illumina va oltre la partnership ma è ladi un una serie di valori che ispirano il nostro modo di fare impresa: restituire vita e valore alle comunità, generare inclusione, educazione e un impatto socioeconomico positivo. Illumina è un'altra importante dimostrazione che Bancomat è da sempre vicina agli italiani, alle loro esigenze e alle loro passioni" ha dichiarato Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di Bancomat."Questo spazio, messo a disposizione degli sportivi di ogni età e condizione, libero e all'aperto, è la consacrazione di quello che stiamo cercando di fare come Governo da tre anni e mezzo a questa parte. Esso dà il senso della possibilità, attraverso lo sport, die di, tanto più quando un impianto come questo si trova vicino a un plesso scolastico, diventando così un luogo di attrazione, di partecipazione e di socialità" ha dichiarato Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani.Il Progetto Illumina è una grande iniziativa di rigenerazione urbana e sociale ideata da Sport e Salute S.p.A. (la società dello Stato per la promozione dello sport) e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani. BANCOMAT è parte del progetto come Official Partner, sostenendo attivamente la creazione di questi nuovi spazi per le comunità. L'obbiettivo del progetto non è soltanto costruire aree dedicate allo sport, ma: aree modulari, sicure e tecnologicamente avanzate che fungano da. Il progetto è stato presentato a Settembre 2025 con una dote di circa 31,8 milioni di euro finanziati dal Dipartimento per lo Sport. Quello di Cologno Monzese è il primo degli Spazi Illumina effettivamente realizzato, mentre la consegna dei restanti 84 punti è prevista entro la fine del 2026.