OPAS su Banca Sistema, adesioni al 73,57% nel terzo giorno di riapertura termini

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 11 marzo 2026 sono state presentate 962.685 richieste di adesione. È stato raggiunto il 73,570% delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta.

La riapertura dei termini si svolge nelle giornata del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 12 e 13 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione.
