OPAS su Banca Sistema, adesioni al 73,57% nel terzo giorno di riapertura termini

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio
(OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+
sulle azioni ordinarie di Banca Sistema
, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 11 marzo 2026 sono state presentate 962.685 richieste di adesione
. È stato raggiunto il 73,570%
delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta.
La riapertura dei termini
si svolge nelle giornata del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 12 e 13 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione.