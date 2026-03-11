OPAS su Banca Sistema, adesioni al 73,57% nel terzo giorno di riapertura termini

Banca Sistema

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'(OPAS) volontaria totalitaria promossa dasulle azioni ordinarie di, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 11 marzo 2026 sono state presentate. È stato raggiunto ildelle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta.Lasi svolge nelle giornata del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 12 e 13 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione.