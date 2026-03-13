OPAS Banca Sistema, adesioni all'80,7% nell'ultimo giorno di riapertura termini

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema , quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, risulta che oggi 13 marzo 2026 sono state presentate 4.023.070 richieste di adesione. È stato raggiunto il 80,751% delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il periodo di offerta sulle azioni oggetto di offerta. La riapertura dei termini si è svolta nelle giornata del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026.

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