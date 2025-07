Bankitalia: "PIL 2025 a +0,6%. Pesa incertezza guerre e dazi"

(Teleborsa) - "Il PIL italiano è cresciuto nel primo trimestre dello 0,3 per cento rispetto al periodo precedente, grazie all'aumento di consumi e investimenti e, in misura minore, della domanda statunitense. Dopo la prolungata flessione iniziata nel 2022, sono emersi segnali positivi per l'attività manifatturiera, che rimane tuttavia esposta all'instabilità del contesto internazionale. Sulla base delle nostre valutazioni, nel secondo trimestre il prodotto ha rallentato. Alla dinamica contenuta dei consumi delle famiglie e della spesa per investimenti, che risentono del basso clima di fiducia e dell'elevata incertezza, si è associato l'indebolimento della domanda estera. Secondo le nostre più recenti proiezioni il PIL crescerà dello 0,6 per cento nel corso del 2025 e di circa lo 0,8 per cento nella media del biennio successivo. Il quadro previsivo è evidentemente soggetto a una significativa incertezza". È quanto rileva lanelNel primo trimestre il saldo di conto corrente è rimasto su valori positivi. Le esportazioni in volume sono aumentate, in parte per effetto dell'anticipazione degli acquisti degli importatori statunitensi. Secondo le nostre valutazioni quelle di beni sarebbero diminuite in aprile e maggio. Gli acquisti netti di titoli pubblici italiani da parte degli investitori esteri si sono mantenuti elevati. La posizione netta sull'estero si conferma ampiamente creditoria.Il numero degli occupati è aumentato ulteriormente nel primo trimestre; ha continuato a salire anche nel secondo, in misura più limitata. Il tasso di partecipazione ha segnato un nuovo rialzo, mentre quello di disoccupazione è su livelli storicamente contenuti. L'andamento delle retribuzioni contrattuali, sostenuto nei primi mesi dell'anno, si sarebbe attenuato nei mesi primaverili.Nel secondo trimestre l'inflazione è rimasta attorno al 2 per cento, così come la sua componente di fondo, che ha riflesso una dinamica molto debole dei prezzi dei beni non energetici e una più sostenuta dei servizi. Le attese di inflazione di famiglie e imprese si confermano moderate. Nelle nostre proiezioni l'inflazione al consumo sarà in media pari all'1,5 per cento quest'anno e il prossimo, ma risalirà al 2 per cento nel 2027.La riduzione di tassi ufficiali ha continuato a trasmettersi al costo del credito. La contrazione dei finanziamenti alle società non finanziarie si è attenuata, ma rimane rilevante per le piccole imprese. La domanda di credito è ancora limitata, mentre le politiche di offerta restano improntate alla prudenza in ragione dell'elevata incertezza sulle prospettive economiche. Le imprese esportatrici hanno ridotto il ricorso a prestiti a più lunga scadenza, in genere destinati a finanziare investimenti in beni strumentali e ampliamenti della capacità produttiva.Sulla base delle stime aggiornate contenute nel Documento di finanza pubblica 2025, l'evoluzione della spesa netta è coerente con quanto concordato in sede europea. Nel pacchetto di primavera del semestre europeo diffuso all'inizio di giugno, la Commissione ha valutato positivamente il percorso di rientro del disavanzo eccessivo dell'Italia nell'ambito della Procedura per i disavanzi eccessivi.Il quadro internazionale è gravato da una perdurante instabilità politica e dai conflitti in corso. Una grande incertezza continua a caratterizzare le politiche commerciali, alimentata da una sequenza di annunci, sospensioni e contenziosi. Nel primo trimestre dell'anno il prodotto si è contratto negli Stati Uniti, dove l'anticipo degli acquisti in vista dell'entrata in vigore dei nuovi dazi ha determinato un forte aumento delle importazioni, inducendo una accelerazione temporanea del commercio mondiale. In Cina l'attività rimane debole. L'OCSE ha rivisto nuovamente al ribasso le previsioni di crescita globale.Nelle borse mondiali i corsi azionari hanno più che recuperato le perdite subite dopo gli annunci del 2 aprile, anche grazie alla temporanea sospensione dei dazi. Negli Stati Uniti la revisione al ribasso del merito di credito sovrano e il peggioramento delle prospettive per le finanze pubbliche hanno contribuito al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato decennali. L'euro si è rafforzato e i rendimenti dei titoli dei paesi dell'unione monetaria sono diminuiti, soprattutto laddove il percorso di consolidamento dei conti pubblici ne ha sostenuto la domanda.Nei primi tre mesi del 2025 la crescita economica dell'area è stata superiore alle attese, anche grazie all'anticipazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Nei mesi primaverili l'attività si è indebolita, risentendo del venir meno della forte domanda statunitense e di una dinamica della domanda interna ancora frenata dall'elevata incertezza. Secondo le più recenti proiezioni macroeconomiche degli esperti dell'Eurosistema, che presuppongono il mantenimento dei dazi sul livello temporaneamente in vigore fino al 9 luglio, il PIL dell'area crescerebbe dell'1 per cento in media nel biennio 2025-26. L'inflazione al consumo, pari al 2 per cento in giugno, si manterrebbe su livelli coerenti con l'obiettivo di medio termine nel triennio di previsione. L'instabilità delle politiche commerciali e dello scenario geopolitico rappresenta il principale fattore di rischio per le prospettive di crescita e di inflazione.Nelle riunioni di aprile e di giugno il Consiglio direttivo della BCE ha ulteriormente ridotto il tasso di interesse sui depositi presso l'Eurosistema per un totale di 50 punti base, portandolo al 2,0 per cento. La diminuzione complessiva, pari a 200 punti base dall'avvio del ciclo di allentamento della politica monetaria nel giugno 2024, continua a trasmettersi al costo del credito.