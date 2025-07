Microsoft annuncia Microsoft Elevate e l'AI Economy Institute

(Teleborsa) - Microsoft ha annunciato il, due iniziative pensate per offrire competenze, conoscenze e strumenti necessari affinché, in un momento storico in cui questa tecnologia sta trasformando il mondo.Nello specifico, Microsoft Elevate riunisce in un’unica organizzazione il programma di attività volto a diffondere l’adozione responsabile di tecnologie digitali e AI da parte di istituti scolastici di ogni ordine e grado, ITS e organizzazioni non profit. Questo programma rappresentae offre un nuovo capitolo nel modello di business non commerciale dell’azienda.Nei prossimi cinque anni,. Questi fondi aiuteranno tali istituzioni ad affrontare le sfide dell’economia digitale.Microsoft Elevate guideràAttraverso la Microsoft Elevate Academy, l’azienda punta a fornire istruzione e competenze sull’AI a 20 milioni di persone nel mondo nei prossimi 2 anni, offrendo percorsi formativi che spaziano dalla conoscenza di base alla formazione tecnica avanzata. Collaborando con LinkedIn e GitHub, Microsoft Elevate offrirà formazione su larga scala e promuoverà politiche pubbliche volte a sostenere l’educazione e la formazione sull’intelligenza artificiale.Per supportare la propria visione con ricerche approfondite e intuizioni strategiche,. Avviato a gennaio 2025 e ospitato all’interno dell’AI for Good Lab , l’Istituto promuove la ricerca accademica e applicata, con l’obiettivo di trasformare le scoperte in soluzioni concrete.