Seduta moderatamente positiva a Tokyo, tech sostenuto da riapertura Nvidia a vendite in Cina

Tokyo

Nikkei 225

NVIDIA

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza dello 0,30%, mentre, al contrario, incolore(0,07%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.Poco mossi isulla scia della performance di Wall Street. I mercati non hanno reagito ai dati che mostravano una crescita economica inpiù forte del previsto, mentre restavano in gioco le preoccupazioni circa l'aumento dei dazi commerciali statunitensi.I titoli tecnologici, soprattutto in Cina, sono stati sostenuti dalla dichiarazione del grande produttore di chipche ha fatto sapere di aver ricevuto da Washington il via libera a riprendere le vendite di un popolare chip per l'intelligenza artificiale in Cina, notizia che ha incrementato la fiducia in un'ulterioreneltraI dati sul PIL hanno mostrato che l'economia cinese è cresciuta più del previsto nel secondo trimestre. Il PIL è cresciuto del 5,2% su base annua, superando le aspettative del 5,1%, mentre nei primi sei mesi del 2025 il PIL si è attestato al 5,3%, rimanendo al di sopra dell'obiettivo annuale del 5% fissato da Pechino.Leggermente positivo(+0,41%); pressoché invariato(0,11%).In frazionale progresso(+0,43%); come pure, guadagni frazionali per(+0,65%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo 0%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,01%.Il rendimento dell'scambia 1,59%, mentre il rendimento per ilè pari 1,66%.