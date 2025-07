Debole la Borsa di Tokyo. Hong Kong premia l’intesa USA-UE sui dazi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in calo per la borsa di, mentre si muovono in ordine sparsole altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. La piazza di Hong Kong festeggia l'accordo sui dazi USA-UE, mentre gli investitori attendono dettagli dalle trattative commerciali in corso tra Cina e Stati Uniti.L'indice giapponeseè in calo (-1,01%), mentresegna un +0,19%, e si posiziona in prossimità dei livelli precedenti.In frazionale progresso(+0,44%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per(+0,25%).Sui livelli della vigilia(-0,16%); poco sopra la parità(+0,28%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 27 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,12%.Il rendimento per l'è pari 1,56%, mentre il rendimento deltratta 1,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,7%; preced. -0,1%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,2%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 48,8 punti; preced. 50,1 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 50,4 punti).