Asia in ordine sparso. Tokyo chiusa per festività

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, traendo spunto dal buon andamento delle borse cinesi, dopo che lasui minimi storici. I mercati hanno offerto pochi spunti, in assenza dlelaoggi è rimastaBene le borse cinesi, confa avanza dello 0,38%, portandosi a 10.955 punti, dopo che ola PBOC ha confermato un tasso invariato al 3% per il terzo mese consecutivo.Poco sopra la parità(+0,22%); come pure, leggermente positiva(+0,59%).In frazionale progresso(+0,43%); in discesa(-1,1%), che ha risentito di alcuni realizzi, dopo i massimi raggiunti di recente.Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,14%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,03%.Il rendimento dell'tratta 1,53%, mentre il rendimento delè pari 1,68%.