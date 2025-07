Asia in rally con titoli tecnologici. Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo

Alphabet

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, sostenute daie dall'ottimismo generato dall'siglato dagli USA con il Giappone. E altri accordi si preannunciano all'orizzonte prima del mese di agosto.A sostenere i mercati asiatici hanno contribuito i, in particolare quelli legati all', sulla scia dei risultati forti annunciato da alcune Big Tech comee del supporto politico del Presidente Trump allo sviluppo dell'AI.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,55%; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%.Positivo(+0,71%); pressoché invariato(+0,06%).In frazionale calo(-0,24%); con analoga direzione, poco sotto la parità(-0,26%).La giornata del 24 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato 0%.Il rendimento dell'tratta 1,6%, mentre il rendimento delè pari 1,72%.