Banca Valsabbina acquista il 24% di AC Finance per ampliare servizi alle PMI

(Teleborsa) -, la principale banca popolare di Brescia, ha, società a capo di un gruppo specializzato nell'erogazione di servizi di consulenza strategica e finanziaria alle piccole e medie imprese, che offre supporto sia per operazioni di finanza straordinaria che ordinaria. L'operazione ha previsto l'acquisizione di una quota di capitale tramite, si legge in una nota, che non riporta l'importo dell'operazione. L'obiettivo è sviluppare sinergie commerciali nell'ambito del corporate finance, a valere su ulteriori servizi di "Advisory" e consulenza alle aziende.AC Finance opera con un modello multidisciplinare, coprendo le aree della finanza ordinaria e straordinaria, finanza agevolata, fiscalità, legale societario, internazionalizzazione, M&A, formazione, sicurezza e digital marketing tramite una serie di società acquisite negli anni. Banca Valsabbina, in un contesto di continua evoluzione del modello di offerta di servizi e prodotti,, con l'obiettivo di implementare ulteriormente - come banca nonchè come gruppo - gli strumenti da mettere a disposizione delle aziende, sia di tipo tradizionale che complementare."Da tempo la Banca sta lavorando alla creazione di un modello di offerta rivolto alle PMI sempre più integrato, anche a valere su forme di finanza e di servizio complementari a quelle ordinarie o tradizionali - ha commentato- Le aziende, nell'ambito delle proprie scelte strategiche, industriali o finanziarie, spesso devono confrontarsi con un contesto complesso ed articolato, e necessitano quindi di un supporto qualificato"."Grazie agli investimenti degli ultimi anni e a un piano mirato di acquisizioni, abbiamo sviluppato piattaforme tecnologiche proprietarie su quasi tutte le nostre linee di consulenza: dalla finanza straordinaria alla fiscalità, dalla finanza agevolata alla formazione e al digitale - ha detto- Un'infrastruttura digitale che ci consente oggi di scalare il valore della consulenza, rendendola più accessibile, misurabile e integrata".