Investindustrial lancia Nexture: nuova holding per CSM Ingredients e Italcanditi. Del Torchio AD

(Teleborsa) - È stata lanciata oggi, lache segna una nuova fase nell'evoluzione dell'Ingredient-Tech Platform, nata dall', entrambi indirettamente partecipati da Investindustrial. Nexture rappresenta un nuovo capitolo in continuità con il progetto imprenditoriale avviato nel 2022, incentrato sulla creazione di un ecosistema di aziende complementari costruito attorno alle due realtà storiche dell'ingredientistica.Con un, si posiziona sul mercato come piattaforma integrata per l'innovazione e la produzione di ingredienti alimentari di alta qualità, contraddistinguendosi per l'ampiezza del portfolio e per la capacità di realizzare soluzioni ad alto valore aggiunto. La piattaforma può contare su oltre 2.000 dipendenti, 13 stabilimenti produttivi, 10 centri di ricerca e innovazione ed una presenza commerciale in più di 120 Paesi.Nexture avràe obiettivi di crescita in tutto il mondo. "Stiamo, inoltre, già lavorando a una strategia di crescita globale che ci porterà a rinforzarci ulteriormente anche al di fuori dell'Europa, in zone come: gli Stati Uniti d'America, grazie alle soluzioni HIFOOD; la Cina, dove abbiamo uno stabilimento produttivo a Shanghai; l'area MENA, grazie alla nostra Joint Venture in Tunisia e alla forte trazione del segmento gelato nei Paesi del Golfo", ha spiegato l'"Con Gabriele del Torchio Investindustrial ha rilanciato e portato il primo mondiale Moto GP alla Ducati - ha detto- Ora verrà trasferito in Italia il quartier generale di uno dei principali gruppi europei nel settore dell'ingredientistica alimentare: un trend che ci auguriamo acceleri in futuro perché coerente con l'imprenditorialità e le rinnovate ambizioni dell'Italia. Investindustrial è un gruppo internazionale e nonostante la sua peculiarità sia quella di aiutare le aziende a globalizzarsi, quando è possibile e coerente con i piani industriali, cerca di portare il quartier generale degli investimenti in Italia".Nexture ha annunciato inoltre di aver completato con successo in data 15 luglio 2025 il pricing di un"Senior Secured Floating Rate Notes due 2032" per un ammontare complessivo pari a. È previsto che le obbligazioni siano quotate alla data di emissione su uno o più sistemi multilaterali di negoziazione nell'Unione europea.Subordinatamente al perfezionamento dell'offerta, Nexture diventerà l'unico azionista di CSM Ingredients e Italcanditi, con efficacia a decorrere dalla data di emissione delle obbligazioni. Si prevede che i proventi derivanti dall'offerta saranno utilizzati perin essere presso il Gruppo CSM Ingredients e il Gruppo Italcanditi, compresi gli interessi maturati e non ancora pagati ai sensi degli stessi, scopi societari generali, e pagare le commissioni e le spese correlate all'operazione.