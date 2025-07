Piazza Affari: scambi negativi per Technoprobe

azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo dell'1,99%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,487 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,302. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7,672.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)