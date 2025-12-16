Piazza Affari: in calo Technoprobe

azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica

FTSE Italia Mid Cap

Technoprobe

(Teleborsa) - Composto ribasso per l', in flessione del 2,68% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12,83 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12,62. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)