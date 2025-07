Turismo, primo Forum Italia-Balcani con i ministri santanchè e tajani

(Teleborsa) - Si terrà il 17 e 18 luglio a Romal primo Forum Italia-Balcani sul Turismo, promosso dalvolta a rafforzare la presenza italiana nella regione balcanica e a sostenere il percorso di integrazione europea dei Balcani occidentali, in collaborazione con gli altri Stati membri UE della regione. Una strategia che si fonda su tre pilastri: sicurezza nazionale, crescita economica e stabilità politica”. Così il ministro del Turismoche aprirà i lavori della manifestazione venerdì 18 luglio alle ore 9.30 presso l’Hotel St. Regis.del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani – prosegue Santanchè – è un segnale forte dell’attenzione che l’esecutivo riserva al turismo non solo come motore economico, ma anche come leva sociale, culturale, relazionale e di dialogo tra i popoli”.Il Forumer promuovere opportunità di collaborazione e crescita, con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e del settore privato.Porteranno un