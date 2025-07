Aeroporti italiani, Borgomeo: "Serve una strategia nazionale chiara per sostenere la crescita del settore"

(Teleborsa) - "Lo scorso anno il sistema aeroportuale italiano, con 220 milioni di passeggeri trasportati, è salito sul podio dei principali mercati europei dell'aviazione, posizionandosi al terzo posto dopo Spagna e Regno Unito. Un traguardo importante, che anticipa la crescita impetuosa dei prossimi anni: si stima che nel prossimo decennio i nostri aeroporti supereranno la soglia dei 300 milioni di passeggeri". È quanto ha dichiarato ilnel corso del suo intervento all'"Il sistema aeroportuale ha certamente le potenzialità per rispondere all'aumento del traffico aereo, ma – ha aggiunto– sono necessari interventi concreti e una visione di lungo periodo. Non possiamo più accontentarci di una mera crescita dei volumi. Dobbiamo essere in grado di offrire ogni giorno ai nostri passeggeri servizi di qualità, moderni, innovativi, sostenibili. In questo processo le società di gestione sono chiamate a svolgere un ruolo cruciale, ma è necessario che le istituzioni siano al nostro fianco, per continuare a valorizzare, insieme, un asset strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro Paese. A volte, invece, assistiamo a iniziative estemporanee, che rischiano di danneggiare il settore. Esempio lampante è quello dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, rispetto al quale è ormai evidente l'assoluta assenza di una strategia chiara a livello nazionale"."Gli aeroporti italiani – ha evidenziato– hanno avviato da tempo un percorso virtuoso verso la sostenibilità ambientale e l'innovazione tecnologica. I nostri scali sono ai primi posti in Europa per l'abbattimento delle emissioni e la digitalizzazione dei processi, ma per accelerare la transizione servono misure di sostegno pubblico. Continuiamo ad investire in autofinanziamento perché crediamo nella necessità di modernizzare il comparto, ma il supporto delle istituzioni ci permetterebbe di farlo in tempi più rapidi. Ricordo che il settore è stato escluso dai finanziamenti del PNRR, nonostante il ruolo strategico che riveste per la mobilità e l'economia del Paese. È stata una scelta illogica, che abbiamo più volte denunciato, perché crediamo che il nostro impegno meriti attenzione e strumenti adeguati. Gli interventi che abbiamo programmato li faremo comunque, ma un sostegno pubblico mirato renderebbe possibile un salto di qualità molto veloce, a beneficio non solo del settore ma dell'intero sistema nazionale".