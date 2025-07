Confartigianato: “Fondo unico Ue rischia centralizzazione e distanza dai territori”

(Teleborsa) - In merito alla presentazione del nuovo, anche oggi, nel corso di un seminario di presentazione di una ricerca condotta con OREP sul futuro dei fondi di coesione.Confartigianato sottolinea il, con il pericolo concreto di un progressivo allontanamento dai territori e dalle esigenze delle comunità locali, in particolare delle piccole imprese e delle realtà artigiane.Altro nodo rilevante è quello della, un tema su cui – secondo Confartigianato – non emergono segnali di sostanziale avanzamento. "Il riferimento ad una ‘condizionalità intelligente’ – si legge nella nota – appare ancora troppo generico. Auspichiamo che tale principio venga effettivamente declinato in modo dasenza compromettere l’efficacia nell’attuazione degli obiettivi".Confartigianato ribadisce, affinché il Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034 possa davvero rappresentare uno strumento di sviluppo inclusivo, efficace e vicino alle esigenze del tessuto produttivo reale.