Amundi, AUM record di 2.267 miliardi di euro. Sui conti pesa la tassa straordinaria

Amundi

(Teleborsa) -, il più grande gestore patrimoniale europeo controllato da Credit Agricole, ha registratopari a 1.703 milioni di euro nel primo semestre 2025, in crescita del 4,9% rispetto al primo semestre 2024 (+4,0% escludendo l'integrazione di Aixigo e un ulteriore trimestre di Alpha Associates). L'ha raggiunto 895 milioni di euro, in crescita del 4,2% rispetto al primo semestre 2024 pro forma.L'onere fiscale rettificato per le imposte sulle società del primo semestre 2025 ha raggiunto -259 milioni di euro, in forte aumento (+35%) rispetto al primo semestre 2024 pro forma. In Francia, in conformità con la Legge Finanziaria 2025, nell'esercizio fiscale 2025 viene registrato un. Tale contributo è calcolato sulla media degli utili imponibili realizzati in Francia nel 2024 e nel 2025. Tale contributo straordinario è stimato in -72 milioni di euro per l'intero anno e non viene contabilizzato in quote costanti nei trimestri. Pertanto, nel primo semestre del 2025, l'utile netto rettificato ammontava a -54 milioni di euro. Escludendo questo contributo straordinario, l'onere fiscale rettificato sarebbe stato pari a -205 milioni di euro e l'aliquota fiscale effettiva rettificata sarebbe stata equivalente a quella del primo semestre del 2024.L'è salito a 638 milioni di euro. Escludendo il contributo straordinario per l'imposta sul reddito delle società, avrebbe raggiunto i 692 milioni di euro, in aumento del +4% rispetto al primo semestre del 2024 pro forma.Glial 30 giugno 2025 sono aumentati del +5,2% su base annua, raggiungendo il massimo storico di 2.267 miliardi di euro. Ha beneficiato, nell'arco di 12 mesi, di un elevato livello di raccolta netta, +75 miliardi di euro, dell'effetto positivo dell'apprezzamento del mercato per +109 miliardi di euro, attenuato per oltre la metà dall'impatto sfavorevole delle oscillazioni valutarie (-60 miliardi di euro) legate alla svalutazione del dollaro statunitense e della rupia indiana.Glihanno registrato un solido andamento, attestandosi a +52 miliardi di euro nella prima metà dell'anno, quasi raggiungendo il livello dell'intero 2024 (+55 miliardi di euro) e superandolo di gran lunga negli asset MLT, escluse le JV e la distribuzione negli Stati Uniti, a +48 miliardi di euro (rispetto ai +34 miliardi di euro dell'intero 2024). Questi afflussi netti MLT (+26 miliardi di euro) sono stati trainati dalla gestione passiva (+44 miliardi di euro), in particolare dagli ETF (+19 miliardi di euro) e dalla gestione attiva (+9 miliardi di euro), trainata dalle strategie a reddito fisso."Con una raccolta netta di +52 miliardi di euro, la performance di Amundi nel primo semestre è stata equivalente a quella dell'intero 2024 - ha detto il- La profondità della nostra offerta e la nostra vasta competenza ci consentono di rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri clienti, attraverso le nostre strategie attive, la gestione passiva, gli investimenti responsabili, i piani di risparmio per i dipendenti, i servizi tecnologici e le soluzioni di distribuzione di fondi"."Amundi ha inoltre rafforzato la sua posizione di gestore patrimoniale leader in Europa, in un contesto in cui i nostri clienti ricercano una maggiore diversificazione nelle loro allocazioni, con un- ha aggiunto - Con 2,3 trilioni di euro di asset in gestione, Amundi è l'unico operatore europeo tra i primi 10 gestori patrimoniali globali e un punto di riferimento privilegiato per gli operatori che desiderano investire nel continente".