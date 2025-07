UE, procedura d'infrazione contro la Spagna per intervento nell'M&A bancario

BBVA

Sabadell

(Teleborsa) - Laha deciso di avviare una, inviando una lettera di costituzione in mora al paese, per il mancato rispetto del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico, della direttiva sui requisiti patrimoniali, nonché degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla normativa bancaria.La Commissione ritiene che alcune disposizioni della, che conferiscono al governo spagnolo poteri illimitati per intervenire in fusioni e acquisizioni di banche, incidano sulle competenze esclusive della Banca centrale europea e delle autorità di vigilanza nazionali ai sensi della normativa bancaria dell'UE.Ritiene inoltre che tali ampi poteri discrezionali costituiscano "alla libertà di stabilimento e alla libertà di movimento dei capitali"."Lenel settore bancario apportanoe sono essenziali per il raggiungimento dell'Unione bancaria - spiega la Commissione - Queste fusioni garantiscono inoltre un'allocazione efficiente del capitale in tutta l'UE e l'accesso di cittadini e imprese a prodotti finanziari a prezzi competitivi, un obiettivo fondamentale dell'Unione del risparmio e degli investimenti".La Commissione invia pertanto una lettera di costituzione in mora alla Spagna, chealle carenze sollevate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.Sebbene la Commissione non faccia riferimento a nessun caso nello specifico, è difficile non collegarlo a quello che sta accadendo nella. Il 30 giugnoha dichiarato che avrebbe portato avanti la sua offerta pubblica di acquisto ostile su, nonostante il governo le abbia di fatto impedito di fondersi completamente con la sua rivale più piccola per almeno tre anni.Il 24 giugno, il governo spagnolo ha dichiarato che a BBVA non sarebbe stato consentito di integrare le sue attività con Sabadell per almeno tre anni, come una delle. Il governo potrebbe prorogare questa condizione per altri due anni. BBVA deve conformarsi ai requisiti stabiliti dal governo per motivi di interesse comune, come la tutela dei lavoratori, delle aziende e dei clienti finanziari.